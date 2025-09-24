«زربان» و «اکوتام» دو محصول نوآور و برتر بانک تجارت معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، رویداد نوآوری برتر ایرانی به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف با هدف معرفی و تقدیر از برترین ایده‌ها و محصولات نوآورانه در کشور برگزار شد و فرصتی برای شرکت‌های مختلف فراهم کرد تا دستاوردهای جدید خود را به نمایش بگذارند.

حضور زربان در این جشنواره و کسب عنوان نوآوری برتر، نشان‌دهنده موفقیت این بانک در زمینه توسعه محصولات دیجیتال و حرکت به سمت بانکداری آینده است. بانک تجارت در این جشنواره به‌واسطه ارائه محصول زربان، به‌عنوان یکی از نوآوری‌های برتر ایرانی معرفی شد.

زربان که یک خدمت آنلاین برای خرید و فروش شمش طلا و مسکوکات است، به دلیل رویکرد فناورانه و ارائه راهکاری نوین در بازار طلا مورد توجه قرار گرفت. این محصول سرمایه‌گذاری در طلا را برای عموم مردم تسهیل می‌کند و با حذف واسطه‌ها و فرآیندهای پیچیده سنتی، خریدی امن و سریع را برای مشتریان فراهم می‌سازد.

این رویداد بار دیگر بر اهمیت نوآوری در صنعت بانکی تأکید می کند و نشان می دهد که چگونه فناوری می‌تواند به ارائه خدمات بهتر و متنوع‌تر به مشتریان کمک کند.

اکوتام یک پلتفرم هوشمند و نوآورانه است که توسط بانک تجارت و با همکاری شرکت شایان به منظور تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) طراحی و ارائه شده است.

اکوتام با اتصال خریداران، فروشندگان، بانک‌ها و مؤسسات مالی در یک اکوسیستم دیجیتال، فرآیند تأمین مالی را برای هر دو طرف تسهیل و بهینه می‌کند. این پلتفرم با استفاده از ابزارهایی مانند برات الکترونیک به کسب‌وکارها کمک کرده تا مدیریت سرمایه در گردش خود را بهبود بخشیده و جریان نقدینگی خود را بهینه کند. همچنین به منابع مالی به صورت مؤثر و آنی دسترسی پیدا کند تا ریسک‌های مالی مرتبط با تأمین مالی کاهش یابد.

