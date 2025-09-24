در نهمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی:
«زربان» و «اکوتام» دو محصول نوآور و برتر بانک تجارت معرفی شدند
بانک تجارت در نهمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی بهعنوان بانکی نوآور در ارائه محصول زربان و اکوتام در بین ۴۱ محصول از شرکتها و سازمانهای مختلف معرفی شد و در بخش معرفی برترین نوآوریهای ایرانی، لوح تقدیر این جشنواره را دریافت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، رویداد نوآوری برتر ایرانی به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف با هدف معرفی و تقدیر از برترین ایدهها و محصولات نوآورانه در کشور برگزار شد و فرصتی برای شرکتهای مختلف فراهم کرد تا دستاوردهای جدید خود را به نمایش بگذارند.
حضور زربان در این جشنواره و کسب عنوان نوآوری برتر، نشاندهنده موفقیت این بانک در زمینه توسعه محصولات دیجیتال و حرکت به سمت بانکداری آینده است. بانک تجارت در این جشنواره بهواسطه ارائه محصول زربان، بهعنوان یکی از نوآوریهای برتر ایرانی معرفی شد.
زربان که یک خدمت آنلاین برای خرید و فروش شمش طلا و مسکوکات است، به دلیل رویکرد فناورانه و ارائه راهکاری نوین در بازار طلا مورد توجه قرار گرفت. این محصول سرمایهگذاری در طلا را برای عموم مردم تسهیل میکند و با حذف واسطهها و فرآیندهای پیچیده سنتی، خریدی امن و سریع را برای مشتریان فراهم میسازد.
این رویداد بار دیگر بر اهمیت نوآوری در صنعت بانکی تأکید می کند و نشان می دهد که چگونه فناوری میتواند به ارائه خدمات بهتر و متنوعتر به مشتریان کمک کند.
اکوتام یک پلتفرم هوشمند و نوآورانه است که توسط بانک تجارت و با همکاری شرکت شایان به منظور تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) طراحی و ارائه شده است.
اکوتام با اتصال خریداران، فروشندگان، بانکها و مؤسسات مالی در یک اکوسیستم دیجیتال، فرآیند تأمین مالی را برای هر دو طرف تسهیل و بهینه میکند. این پلتفرم با استفاده از ابزارهایی مانند برات الکترونیک به کسبوکارها کمک کرده تا مدیریت سرمایه در گردش خود را بهبود بخشیده و جریان نقدینگی خود را بهینه کند. همچنین به منابع مالی به صورت مؤثر و آنی دسترسی پیدا کند تا ریسکهای مالی مرتبط با تأمین مالی کاهش یابد.