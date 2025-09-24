بانک ملت و راه آهن جمهوری اسلامی ایران همکاری های خود را گسترش می دهند
مدیران عامل بانک ملت و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نشستی مشترک بر افزایش سطح همکاری ها با هدف توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی کشور تاکید کردند.
وی با اشاره به حضور پررنگ بانک ملت در عرصه حمایت از پروژه های بزرگ ملی و طرح های توسعه ای در کشور به ویژه در حوزه حمل و نقل، اظهار امیدواری کرد که با گسترش سطح تعاملات میان این دو مجموعه اقتصادی، شاهد بهره مندی هرچه بیشتر هموطنان از نتایج این همکاری ها باشیم.
جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز با قدردانی از همراهی بانک ملت با این شرکت افزود: بی تردید بهبود ارائه خدمات ریلی به هموطنان، مستلزم استفاده از ظرفیت های بانک ها و به ویژه بانک های بزرگ در طرح های توسعه ای این حوزه خواهد بود.