بانک ملت و راه آهن جمهوری اسلامی ایران همکاری های خود را گسترش می دهند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در دیدار با جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران،آمادگی این بانک را برای ارائه انوع خدمات مالی و بانکی و حمایت از طرح های توسعه ای این شرکت در راستای کمک به شکوفایی هرچه بیشتر صنعت حمل و نقل ریلی کشور اعلام کرد.

وی با اشاره به حضور پررنگ بانک ملت در عرصه حمایت از پروژه های بزرگ ملی و طرح های توسعه ای در کشور به ویژه در حوزه حمل و نقل، اظهار امیدواری کرد که با گسترش سطح تعاملات میان این دو مجموعه اقتصادی، شاهد بهره مندی هرچه بیشتر هموطنان از نتایج این همکاری ها باشیم.

جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز با قدردانی از همراهی بانک ملت با این شرکت افزود: بی تردید بهبود ارائه خدمات ریلی به هموطنان، مستلزم استفاده از ظرفیت های بانک ها و به ویژه بانک های بزرگ در طرح های توسعه ای این حوزه خواهد بود.

