عراق، اولین و مهمترین مقصد برنامه توسعه صادرات چادرملو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، معاون بازرگانی این شرکت با بیان این مطلب افزود: کشور عراق در حال احیای زیرساخت‌ها و بازسازی است و از طرفی همسایگی و مرز مشترک با این کشور سبب شده بازار مناسبی برای محصولات فولادی ما باشد.

علی نصیری ادامه داد: نظر به اینکه در عراق هنوز تولید مواد اولیه فولادی مانند شمش انجام نمی‌شود، این کشور بازاری فوق‌العاده برای فروش این محصولات به‌شمار می‌رود.

معاون بازرگانی چادرملو (CMIC) با اشاره به حضور این شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت اربیل، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی مدون و پیگیری‌های مستمر این شرکت، در تمامی نمایشگاه‌های کشور عراق- از شمال و منطقه کردستان تا بغداد و جنوب این کشور- حضوری فعال خواهیم داشت.

نصیری با بیان اینکه در همین راستا شرکت چادرملو (CMIC) ابتدای امسال در نمایشگاه بغداد حاضر بود که بازخوردهای خوبی گرفته و تفاهمنامه‌هایی امضا شد، ابراز اطمینان کرد، در نمایشگاه اربیل به اهداف بالاتری دست خواهیم یافت و محصولات چادرملو به بازار عراق به خوبی معرفی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حضور شرکت چادرملو (CMIC) در نمایشگاه اربیل در راستای معرفی و شناساندن محصولات و شناخت بیشتر بازار شمال عراق است و امیدوارم که پس از برگزاری نمایشگاه، شاهد خبرهای خوبی باشیم.

لازم به ذکر است؛ با توجه به اینکه چادرملو امسال نخستین محموله صادراتی خود را به کشور عراق صادر کرده است، حضور در این نمایشگاه می‌تواند دروازه ورود این شرکت به بازار صادراتی عراق باشد.

