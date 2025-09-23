انحصار GTC؛
حذف بخش خصوصی از توزیع و آشفتگی در بازار برنج
فعالین حوزه برنج با گلایه از مشکلات ناشی از بخشنامههای دولتی بر این باورند که واگذاری مسئولیت پرداختها و تعیین قیمتهای برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) و درج قیمتها بر روی کیسهها مشکلات متعددی را برای واردکنندگان این محصول ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا؛ برخی تخلفات در بخش توزیع کالاهای اساسی در سال جاری باعث شد تا "ستاد تنظیم بازار" با تصمیمی جدید واردکنندگان را از توزیع برنج در بازار حذف کرده و شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) را مسئول کل توزیع اقلام اساسی اعلام کند این در حالیست که این اقدام باعث انحصار در بازار اقلام اساسی خواهد شد و از آنجایی که در بازار انحصاری رقابتی در کار نیست و استانداردهای اجباری به شکل حداقلی اجرا میشود، کیفیت نیز چندان مورد توجه نخواهد بود.
سیاستهای مبهم (GTC) مانعی بر سر راه تجارت
فعالین این حوزه با گلایه از مشکلات ناشی از بخشنامههای دولتی بر این باورند که واگذاری مسئولیت پرداختها و تعیین قیمتهای برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) و درج قیمتها بر روی کیسهها مشکلات متعددی را برای واردکنندگان این محصول ایجاد کرده است که این مشکلات عمدتاً ناشی از سیاستهای دولتی و تأخیر در تخصیص ارز است که تأثیرات منفی بر بازار و فعالان اقتصادی داشته است.
آنها معتقدند؛ تصمیمات دولتی بازار برنج را از رقابت سالم دور می سازد و سیاستهای دستوری، از جمله قیمتگذاری و فروش اجباری، واردکنندگان را متضرر می کند و کالاها با قیمت تعیین شده از سوی نهادهای دولتی به شرکتهای محدودی مانند GTC ممکن است پرداختها را با تاخیر مواجه کند و واردکنندگان برنج را با مشکلات مالی مواجه سازد و ادامه این رویه انگیزه واردکنندگان را کاهش داده و باعث کاهش واردات خواهد شد. همچنین این تأخیرها موجب جریمههای ۱۰ درصدی از سوی فروشندگان خارجی و کاهش اعتبار تجاری واردکنندگان نیز خواهد شد.
عدم شفافیت در تخصیص ارز
با وجود واردات محمولههای برنج از شهریور ماه سال گذشته، تخصیص ارز به این محمولهها با تأخیر مواجه بوده است و این بلاتکلیفی در تخصیص ارز، مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان دیگر اجازه توزیع برنج در بازار را ندارند و این وظیفه به GTC محول شده است و این تغییر در سیاست توزیع، موجب ایجاد انحصار و کاهش رقابت در بازار شده است.
واگذاری مسئولیت پرداختها و تعیین قیمتهای برنج وارداتی به GTC، به دلیل تأخیر در پرداختها، عدم شفافیت در تخصیص ارز، انحصار در توزیع و عدم درج قیمت مصرفکننده، مشکلاتی را برای واردکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کرده است، که برای حل این مشکلات، نیاز به اصلاح سیاستهای دولتی و بهبود فرآیندهای اجرایی در این حوزه احساس میشود.