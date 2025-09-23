جلسهای که باید گرهگشا میشد با بیاعتنائی گرهای تازه ساخت
اعضای اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور از عدم توجه مسئولین دولتی به درخواستهای مکرر این اتحادیه برای برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهور، به منظور تامین به موقع ارز واردکنندگان و جلوگیری از کمبود نهادههای دامی در بازار گلایه کردند.
به گزارش ایلنا؛ در حالی که هجدهم شهریور ماه سال جاری، جمعی از فعالین و واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران به منظور حل مشکلات بوجود آمده در خصوص تامین به موقع مواد اولیه تولید و عرضه کالاهای اساسی به عنوان مهمترین اولویت در تامین معیشت مردم درخواست ملاقات حضوری با "محمدرضا عارف"، معاون اول رئیس جمهور را داشتند تا جو ملتهب بازار نهادههای دامی کمی آرام گیرد و قیمت کالاها به دور از بروز هرگونه انحصار و ایجاد فضای رقابتی مشخص شود اما متاسفانه با در بسته مواجه شدند و با برگزاری این جلسه موافقت نشد.
در بخشی از این نامه که از سوی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در اختیار ایلنا قرار گرفته، آمده است؛ این اتحادیه همواره تلاش داشته تا با اتکاء به تجارب و دانش تجاری در چندین دهه اخیر با نگاهی پیشبینیگر، بروز بحرانهای پیشرو را با انجام مکاتبات متعدد با مقامات مسئول در سطوح مختلف دولت منعکس کرده و سعی داشته تا با رفع مشکلات نهاده مورد نیاز کشور را تامین سازد در ادامه این نامه آمده است؛ برگزاری نشستهای حضوری با مسئولین دولتی به منظور تبیین چالشهای موجود و راهکار برون رفت از این شرایط و ایجاد موقعیتی پایدار در تامین نهاده های دام و طیور مورد نیاز کشور، ضرورت دارد.
در آذر ماه سال گذشته نیز محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور طی نامه ای به محمدرضا عارف،معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده بود؛ طی سالهای اخیر همواره بخش خصوصی در انتهای سال با چالش اختلاف مقادیر نیاز ارزی و مقادیر ارزی مصوب فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مواجه بوده است که نتیجه آن بروز آشفنگی در روند تامین ارز مورد نیاز کشور بوده است درخواست این اتحادیه این است که به تامین مستمر و مکفی مقادیر ارز مورد نیاز برای واردات نهاده های تولیدی توجه ویژهای شود.
الزام بر نیازسنجی واردات نهاده دام و طیور
همچنین این اتحادیه در نامهای دیگر به شهرزاد مشیری، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع "نیازسنجی واردات نهاده دام و طیور در سال۱۴۰۴" به کمبود نهادههای دامی در بازار اشاره کرده بودند، در این نامه نیز اعلام شده بود که کمبود ذرت در بازار قطعا بر روی قیمت گوشت قرمز و مصرف گوشت مرغ تاثیر خواهد داشت و برنامه ریزی برای تامین حداقل ۱۰ میلیون تن ذرت وارداتی برای سال ۱۴۰۴ ضرورت دارد.
بهمن ماه سال گذشته نیز این اتحادیه در نامهای به غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی پشنهاداتی در خصوص تمدید خودکار پانزده روزه بعد از ارائه مستندات ارائه شده در سامانه جامع تجارت و تاییدیه سیستمی سازمان بنادر و گمرک و نیز امکان ویرایش در سامانه جامع تجارت بعد از مهلت سی روزه پیشنهاداتی ارائه داده بودند.
همچنین اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در نامههای دیگری با عنوان موارد مهم و موثر بر تسهیل تامین کالاهای اساسی و ضروری به معاونت توسعه بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی بر جلوگیری از کاهش مهلت زمان اعتبار ثبت سفارش برای نهادههای دام و طیور، سیستمی کردن موارد پرتکرار کمیته استثنائات، برگزاری منظم جلسات کمیته ارزی و ضرورت تقویت ذخایر غله کشور با توجه به شرایط منطقه تاکید کرده بودند.
همه این نامهها در حالی نگاشته شدهاند که اعضای این اتحادیه بر این باورند که نه تنها توجهی به آنها نشده است بلکه موانع اداری و کندی روندهای دستوپاگیر، واردکنندگان را به ستوه آورده است و خودتحریمیها بیش از تحریم به آنها آسیب زده است.