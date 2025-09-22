واریز هدیه 25 میلیون ریالی فرهنگیان از طریق «سپاس کارت معلم» بانک صادرات ایران
در آستانه هفته دفاع مقدس و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، هدیه نقدی 25 میلیون ریالی ویژه فرهنگیان کشور توسط وزارت آموزش و پرورش از طریق «سپاس کارت معلم» بانک صادرات ایران به حساب فرهنگیان عزیز واریز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، مبلغ ۲5 میلیون ریال به منظور تجلیل از جایگاه و پاسداشت تلاشهای ارزشمند فرهنگیان کشور در مسیر تعلیم و تربیت نسل آینده، امروز به حساب دارندگان «سپاس کارت معلم» واریز شد.