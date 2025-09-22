تقدیر از کرمان موتور در همایش ملی کیفیت؛ واحد برتر در مدیریت راهبردی
هشتمین همایش ملی کیفیت 1404 با حضور صنایع بزرگ کشور برگزار شد و شرکت کرمان موتور به عنوان واحد برتر در حوزه مدیریت راهبردی سازمان مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، هشتمین همایش ملی کیفیت در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ با محوریت توسعه مفهوم مدیریت کیفیت جامع (TQM) و تأکید ویژه بر مشتریمداری، مشارکت سازمانی و بهبود مستمر فرآیندها برگزار شد. این همایش مهم در سالهای گذشته میزبان بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی و خدماتی سراسر کشور بوده است، به عنوان یک بستر علمی و تخصصی معتبر شناخته میشود که فرصت معرفی روشهای نوین استانداردسازی، افزایش بهرهوری و تبیین نقش کیفیت در ارتقای رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی را فراهم میآورد.
کرمان موتور تنها نماینده صنعت خودرو در همایش ملی کیفیت
در این دوره از همایش، شرکت کرمان موتور و خودروسازان بم به عنوان واحد برتر در حوزه «راهبری و مدیریت راهبردی سازمان» انتخاب شدند و با دریافت لوح تقدیر، مورد قدردانی ویژه قرار گرفتند. این افتخار نشان دهنده تلاشهای مستمر کرمان موتور در ارتقاء سطح مدیریت کیفیت و عملکرد سازمانی است.
هشتمین همایش ملی کیفیت ۱۴۰۴ با حضور و مشارکت صنایع بزرگ و شناخته شدهای همچون شرکتهای کرمان موتور، خودروسازان بم، نفت پارس، گل گهر، تک ماکارون، یونیلیور، پاکسان، پتروشیمی جم و جمعی از فعالان برجسته صنعت کشور برگزار شد. همچنین در این مراسم، مدیران کنترل کیفیت شرکتها به پاس تلاش و همراهی در ارتقاء استانداردهای کیفیت مورد تقدیر قرار گرفتند.
برگزاری این همایش نه تنها فرصتی مهم برای انتقال دانش و تجارب موفق در حوزه مدیریت کیفیت جامع، بلکه به تقویت فرهنگ کیفیت و توسعه پایدار در صنایع کشور نیز کمک قابل توجهی کرد. همچنین در این رویداد دو پنل تخصصی با محور مدیریت کیفیت و بهبود فرآیندها در صنایع با حضور مدیران عامل و معاونین کیفیت شرکتهای بزرگ صنعتی با هدف انتقال تجربه برگزار شد.
در هشتمین همایش ملی کیفیت در شهریور 1404، عبدالحسین روح الامینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر مالک حسینی، معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسماعیل حبیبی معاون سازمان ملی بهره وری و نوید فرخی، عضو کمیسیون استاندارد اتاق بازرگانی ایران سخنرانی کردند. در پایان مراسم، لوحهای تقدیر به نمایندگان شرکتهای برگزیده اهدا شد که در این میان، عصمت حسینینژاد، معاون کیفیت کرمان موتور و امیر هوشنگ حسین زاده، معاون مهندسی و کیفیت خودروسازان بم، تندیس و لوحهای تقدیر مربوط به شرکتهای خود را دریافت کردند.
شرکت کرمان موتور و خودروسازان بم با حضور فعال در هشتمین همایش ملی کیفیت، نقش قابل توجهی در ارتقاء استانداردهای مدیریت کیفیت جامع ایفا کردند. این دو شرکت که همواره در بهبود مستمر فرآیندها و افزایش کیفیت پیشگام بودهاند، با ارائه تجربیات موفق و بهرهگیری از روشهای نوین راهبری سازمانی، توانستند به عنوان واحدهای برتر در زمینه مدیریت راهبردی مورد تقدیر ویژه قرار گیرند. مشارکت این خودروسازان برجسته در این همایش، تعهد آنها به توسعه فرهنگ کیفیت محوری و رقابت پذیری را در صنعت خودرو نشان میدهد.