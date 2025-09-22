خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اپلیکیشن "بله" بازوی هوشمند طرح کالابرگ شد/ از استعلام موجودی تا پاسخگویی به کاربران

اپلیکیشن "بله" بازوی هوشمند طرح کالابرگ شد/ از استعلام موجودی تا پاسخگویی به کاربران
کد خبر : 1689812
لینک کوتاه کپی شد.

با توجه به واریز اعتبار مرحله چهارم کالا برگ الکترونیک دهک‌های ۴ تا ۷ درامدی، اپلیکیشن «بله» با ارائه خدمات متنوع و اطلاع‌رسانی به بیش از ۵ میلیون نفر، نقش کلیدی در تسهیل استفاده از طرح کالابرگ برای شهروندان ایفا کرده است.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اپلیکیشن «بله» با امکانات ویژه و پشتیبانی مستمر، فرآیند بهره‌مندی از کالابرگ را برای اقشار مختلف ساده‌تر کرده است. 

این اپلیکیشن در طرح کالابرگ، با اطلاع‌رسانی گسترده به کاربران، آن‌ها را از زمان واریز و میزان موجودی کالابرگ مطلع ساخته است. 

این اپلیکیشن از طریق بازوی اختصاصی به آدرس ble.ir/6369  خدماتی منحصربه‌فرد ارائه می‌دهد. یکی از قابلیت‌های برجسته «بله»، امکان استعلام موجودی کالابرگ برای افراد کم‌توان، سالمند و کسانی است که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند. 

کاربران می‌توانند با وارد کردن شماره تلفن و کد ملی و احراز هویت از طریق پیامک، موجودی کالابرگ دیگران را بررسی کنند. همچنین، سامانه پشتیبانی این اپلیکیشن روزانه به طور متوسط به بیش از ۱۰ هزار پرسش پاسخ می‌دهد و به کاربران در رفع ابهامات مربوط به استفاده از کالابرگ کمک می‌کند. 

اپلیکیشن «بله» با این خدمات، گامی مؤثر در راستای دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر اقشار مختلف به مزایای طرح کالابرگ برداشته و به بهبود تجربه کاربران کمک کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی