اپلیکیشن "بله" بازوی هوشمند طرح کالابرگ شد/ از استعلام موجودی تا پاسخگویی به کاربران

این اپلیکیشن در طرح کالابرگ، با اطلاع‌رسانی گسترده به کاربران، آن‌ها را از زمان واریز و میزان موجودی کالابرگ مطلع ساخته است.

این اپلیکیشن از طریق بازوی اختصاصی به آدرس ble.ir/6369 خدماتی منحصربه‌فرد ارائه می‌دهد. یکی از قابلیت‌های برجسته «بله»، امکان استعلام موجودی کالابرگ برای افراد کم‌توان، سالمند و کسانی است که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند.

کاربران می‌توانند با وارد کردن شماره تلفن و کد ملی و احراز هویت از طریق پیامک، موجودی کالابرگ دیگران را بررسی کنند. همچنین، سامانه پشتیبانی این اپلیکیشن روزانه به طور متوسط به بیش از ۱۰ هزار پرسش پاسخ می‌دهد و به کاربران در رفع ابهامات مربوط به استفاده از کالابرگ کمک می‌کند.

اپلیکیشن «بله» با این خدمات، گامی مؤثر در راستای دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر اقشار مختلف به مزایای طرح کالابرگ برداشته و به بهبود تجربه کاربران کمک کرده است.