اپلیکیشن "بله" بازوی هوشمند طرح کالابرگ شد/ از استعلام موجودی تا پاسخگویی به کاربران
با توجه به واریز اعتبار مرحله چهارم کالا برگ الکترونیک دهکهای ۴ تا ۷ درامدی، اپلیکیشن «بله» با ارائه خدمات متنوع و اطلاعرسانی به بیش از ۵ میلیون نفر، نقش کلیدی در تسهیل استفاده از طرح کالابرگ برای شهروندان ایفا کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اپلیکیشن «بله» با امکانات ویژه و پشتیبانی مستمر، فرآیند بهرهمندی از کالابرگ را برای اقشار مختلف سادهتر کرده است.
این اپلیکیشن در طرح کالابرگ، با اطلاعرسانی گسترده به کاربران، آنها را از زمان واریز و میزان موجودی کالابرگ مطلع ساخته است.
این اپلیکیشن از طریق بازوی اختصاصی به آدرس ble.ir/6369 خدماتی منحصربهفرد ارائه میدهد. یکی از قابلیتهای برجسته «بله»، امکان استعلام موجودی کالابرگ برای افراد کمتوان، سالمند و کسانی است که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند.
کاربران میتوانند با وارد کردن شماره تلفن و کد ملی و احراز هویت از طریق پیامک، موجودی کالابرگ دیگران را بررسی کنند. همچنین، سامانه پشتیبانی این اپلیکیشن روزانه به طور متوسط به بیش از ۱۰ هزار پرسش پاسخ میدهد و به کاربران در رفع ابهامات مربوط به استفاده از کالابرگ کمک میکند.
اپلیکیشن «بله» با این خدمات، گامی مؤثر در راستای دسترسی آسانتر و سریعتر اقشار مختلف به مزایای طرح کالابرگ برداشته و به بهبود تجربه کاربران کمک کرده است.