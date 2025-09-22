خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس

پیام مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس
کد خبر : 1689809
لینک کوتاه کپی شد.

ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس،پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متن این پیام به شرح زیر است:

هفته دفاع مقدس، یادآور روزهایی درخشان از تاریخ معاصر ایران است؛ روزهایی که زنان و مردان مؤمن و سلحشور این سرزمین، با ایمان راسخ و ازخودگذشتگی مثال‌زدنی، از انقلاب اسلامی، استقلال میهن و عزت ملت ایران حراست کردند. 

دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مدرسه‌ای عظیم از ایثار، مقاومت و خودباوری است که همچون چراغی فروزان، راه نسل‌های امروز و فردا را روشن می‌سازد.

بانک ملی ایران مفتخر است که میزبان ایثارگران و جانبازانی است که با حضور ارزشمند خود، پیام‌آور فرهنگ جهاد و ایثار در عرصه خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران هستند. آنان همان‌گونه که در میدان‌های نبرد، شجاعت و پایداری را به نمایش گذاشتند، امروز نیز در عرصه‌های سازندگی و پیشرفت کشور، الهام‌بخش و سرمایه‌ای گران‌سنگ به شمار می‌آیند.

امید آن داریم که همه ما با تأسی به آموزه‌های جاودان دفاع مقدس، در انجام وظایف و مسئولیت‌های حرفه‌ای خود صادقانه بکوشیم و در مسیر اعتلای ایران عزیز، گام‌های مؤثرتری برداریم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی