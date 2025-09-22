پیام مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس، یادآور روزهایی درخشان از تاریخ معاصر ایران است؛ روزهایی که زنان و مردان مؤمن و سلحشور این سرزمین، با ایمان راسخ و ازخودگذشتگی مثال‌زدنی، از انقلاب اسلامی، استقلال میهن و عزت ملت ایران حراست کردند.

دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مدرسه‌ای عظیم از ایثار، مقاومت و خودباوری است که همچون چراغی فروزان، راه نسل‌های امروز و فردا را روشن می‌سازد.

بانک ملی ایران مفتخر است که میزبان ایثارگران و جانبازانی است که با حضور ارزشمند خود، پیام‌آور فرهنگ جهاد و ایثار در عرصه خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران هستند. آنان همان‌گونه که در میدان‌های نبرد، شجاعت و پایداری را به نمایش گذاشتند، امروز نیز در عرصه‌های سازندگی و پیشرفت کشور، الهام‌بخش و سرمایه‌ای گران‌سنگ به شمار می‌آیند.

امید آن داریم که همه ما با تأسی به آموزه‌های جاودان دفاع مقدس، در انجام وظایف و مسئولیت‌های حرفه‌ای خود صادقانه بکوشیم و در مسیر اعتلای ایران عزیز، گام‌های مؤثرتری برداریم.»