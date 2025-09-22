پیام مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس،پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متن این پیام به شرح زیر است:
هفته دفاع مقدس، یادآور روزهایی درخشان از تاریخ معاصر ایران است؛ روزهایی که زنان و مردان مؤمن و سلحشور این سرزمین، با ایمان راسخ و ازخودگذشتگی مثالزدنی، از انقلاب اسلامی، استقلال میهن و عزت ملت ایران حراست کردند.
دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مدرسهای عظیم از ایثار، مقاومت و خودباوری است که همچون چراغی فروزان، راه نسلهای امروز و فردا را روشن میسازد.
بانک ملی ایران مفتخر است که میزبان ایثارگران و جانبازانی است که با حضور ارزشمند خود، پیامآور فرهنگ جهاد و ایثار در عرصه خدمترسانی به مردم شریف ایران هستند. آنان همانگونه که در میدانهای نبرد، شجاعت و پایداری را به نمایش گذاشتند، امروز نیز در عرصههای سازندگی و پیشرفت کشور، الهامبخش و سرمایهای گرانسنگ به شمار میآیند.
امید آن داریم که همه ما با تأسی به آموزههای جاودان دفاع مقدس، در انجام وظایف و مسئولیتهای حرفهای خود صادقانه بکوشیم و در مسیر اعتلای ایران عزیز، گامهای مؤثرتری برداریم.»