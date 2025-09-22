مدیرعامل بانک سپه فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشت
دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه، با صدور پیامی فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را گرامیداشت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در متن این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دفاع مقدس تجلیگاه باشکوه پایمردی، رشادت و فداکاریهای ملتی است که مجاهدانه و با ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی در راه دفاع از آرمانهای والای انقلاب و نظام اسلامی و صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی کشور، مرزهای شجاعت و سلحشوری را درنوردیدند و به شرافت و انسانیت، معنای نوینی بخشیدند.
هفته دفاع مقدس تداعیگر روزهای مانا، پرحماسه و فراموش ناشدنی این مرز و بوم و برگ زرینی از حدیث حماسهسازیهای فرزندان رشید و برومندش است که برای همیشه در صفحات تاریخ پرافتخار ایران مقتدر خواهد درخشید.
در موسم هفته دفاع مقدس سال جاری، حماسه بزرگ دیگری خودنمایی میکند؛ حماسهای که از دل دفاع مقدس ۱۲ روزه برابر جنگ تحمیلی و تهاجم و جنایتآفرینی رژیم صهیونی و آمریکای جنگافروز پدیدار شد و شکوه عزت، عظمت و اقتدار ایران و ایرانی، جهان تحت تاثیر سلطه و صهیونیسم را خیره ساخت و جلوههایی از هوشمندی، هوشیاری، بصیرت، صلابت، وحدت، انسجام، همبستگی و موقعیتشناسی ایرانیان را بر جبهه دشمن شیطانی غلبه داد.
بیتردید امنیت و آرامش وطن، مرهون مجاهدتهای حماسی خیل عظیم رزمندگانی است که با عزم راسخ و اراده استوار و تاسی از مکتب عاشورا، در دفاع مقدس ۸ ساله و در امتداد آن دفاع مقدس ۱۲ روزه؛ عزت و اقتدار ایران اسلامی را صیانت کردند و با ضربات مهلک بر پیکره دشمن درسهای سخت و عبرتآموزی بر جبهه خصم تحمیل کردند.
یاد، نام، خاطره و آرمانهای بلند و تمدنساز شهدای گرانقدر وطن، از دفاع مقدس ۸ ساله تا دفاع مقدس ۱۲ روزه را گرامی میداریم که هیمنه پوشالی ارتش بعثی و رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان جنایتکارشان به ویژه دولت اهریمنی ایالات متحده امریکا را درهم شکستند و آوازه ایستادگی، رشادت و مقاومت مقدس و پرافتخار ملت ایران را جهانگیر ساختند.
اینجانب همراه با خانواده بزرگ بانک سپه، فرا رسیدن سی و یکم شهریورماه و آغاز چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدّس را به ملت عظیمالشان ایران بهویژه رزمندگان، ایثارگران، آزادگان، خانواههای معزز شهدا و یادگاران دوران دفاع مقدّس، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت، سربلندی و توفیقات روزافزون همگان در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) و در خیمه ولایت، تحت هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) را از پیشگاه ایزد منان مسالت میجویم.
آیتاله ابراهیمی
مدیرعامل بانک سپه