خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل بانک سپه فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشت

مدیرعامل بانک سپه فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشت
کد خبر : 1689806
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر آیت اله ابراهیمی مدیر‌عامل بانک سپه، با صدور پیامی فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی‌داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دفاع مقدس تجلی‌گاه باشکوه پایمردی، رشادت و فداکاری‌های ملتی است که مجاهدانه و با ایثار، فداکاری و از خود‌گذشتگی در راه دفاع از آرمان‌های والای انقلاب و نظام اسلامی و صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی کشور، مرزهای شجاعت و سلحشوری را درنوردیدند و به شرافت و انسانیت، معنای نوینی بخشیدند.

هفته دفاع مقدس تداعی‌گر روزهای مانا‌، پرحماسه و فراموش ناشدنی این مرز و بوم و برگ زرینی از حدیث حماسه‌سازی‌های فرزندان رشید و برومندش است که برای همیشه در صفحات تاریخ پرافتخار ایران مقتدر خواهد درخشید.

 در موسم هفته دفاع مقدس سال جاری، حماسه بزرگ دیگری خودنمایی می‌کند‌؛ حماسه‌ای که از دل دفاع مقدس ۱۲ روزه برابر جنگ تحمیلی و تهاجم و جنایت‌آفرینی رژیم صهیونی و آمریکای جنگ‌افروز پدیدار شد و شکوه عزت، عظمت و اقتدار ایران و ایرانی‌، جهان تحت تاثیر سلطه و صهیونیسم را خیره ساخت و جلوه‌هایی از هوشمندی، هوشیاری‌، بصیرت‌، صلابت، وحدت، انسجام، همبستگی و موقعیت‌شناسی ایرانیان را بر جبهه دشمن شیطانی غلبه داد.

بی‌تردید امنیت و آرامش وطن، مرهون مجاهدت‌های حماسی خیل عظیم رزمندگانی است که با عزم راسخ و اراده استوار و تاسی از مکتب عاشورا، در دفاع مقدس ۸ ساله و در امتداد آن دفاع مقدس ۱۲ روزه؛ عزت و اقتدار ایران اسلامی را  صیانت کردند و با ضربات مهلک بر پیکره دشمن درس‌های سخت و عبرت‌آموزی بر جبهه خصم تحمیل کردند.

 یاد، نام، خاطره و آرمان‌های بلند و تمدن‌ساز شهدای گرانقدر وطن، از دفاع مقدس ۸ ساله تا دفاع مقدس ۱۲ روزه را گرامی می‌داریم که هیمنه پوشالی ارتش بعثی و رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان جنایتکارشان به ویژه دولت اهریمنی ایالات متحده امریکا را درهم شکستند و آوازه ایستادگی، رشادت و مقاومت مقدس و پرافتخار ملت ایران را جهانگیر ساختند.

اینجانب همراه با خانواده بزرگ بانک سپه، فرا رسیدن سی و یکم شهریور‌ماه و آغاز چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدّس را به ملت عظیم‌الشان ایران به‌ویژه رزمندگان، ایثارگران، آزادگان، خانواه‌های معزز شهدا و یادگاران دوران دفاع مقدّس، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت، سربلندی و توفیقات روزافزون همگان در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) و در خیمه ولایت، تحت هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از پیشگاه ایزد منان مسالت می‌جویم.

                                                         آیت‌اله ابراهیمی

                                                       مدیرعامل بانک سپه

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی