به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فن‌آوران، این رویداد روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه به همت دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران و با حضور مقامات دولتی، مدیران صنایع، کارشناسان و فعالان اقتصادی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

در این اجلاس که با عنوان «طرح انتخاب ملی» شناخته می‌شود، شاخص‌هایی چون نوآوری در تولید، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه صادرات غیرنفتی، توان رقابتی و نقش در اقتصاد ملی، ملاک ارزیابی شرکت‌های برتر قرار گرفت.

بر همین اساس، پتروشیمی فن‌آوران توانست به پشتوانه عملکرد صادراتی درخشان، توسعه فناوری‌های نوین در فرآیندهای تولیدی و رویکرد خلاقانه در مدیریت، جایگاه ممتازی در میان صنایع کشور به دست آورد.

در این رویداد که نشان طلایی مدیریت خلاق در تجارت به دکتر رفیق‌دوست اعطا شد، جایگاه برجسته این شرکت در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و نقش‌آفرینی آن در تحقق استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات در شرایط تحریم‌های بین‌المللی تاکید شد.

