پتروشیمی فنآوران نشان برتر اجلاس بینالمللی توسعه صادرات کشور را کسب کرد؛
اعطای نشان طلایی مدیریت خلاق در تجارت به دکتر رفیقدوست و کسب رتبه نخست ملی در صادرات و فناوریهای برتر
شرکت پتروشیمی فنآوران در دهمین اجلاس بینالمللی توسعه صادرات ایران موفق به کسب دو عنوان ارزشمند نشان طلایی «مدیریت خلاق در تجارت» و عنوان برگزیده نشان ملی در «صادرات و فناوریهای برتر تولید فرآوردههای پتروشیمی» شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فنآوران، این رویداد روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه به همت دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران و با حضور مقامات دولتی، مدیران صنایع، کارشناسان و فعالان اقتصادی در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد.
در این اجلاس که با عنوان «طرح انتخاب ملی» شناخته میشود، شاخصهایی چون نوآوری در تولید، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه صادرات غیرنفتی، توان رقابتی و نقش در اقتصاد ملی، ملاک ارزیابی شرکتهای برتر قرار گرفت.
بر همین اساس، پتروشیمی فنآوران توانست به پشتوانه عملکرد صادراتی درخشان، توسعه فناوریهای نوین در فرآیندهای تولیدی و رویکرد خلاقانه در مدیریت، جایگاه ممتازی در میان صنایع کشور به دست آورد.
در این رویداد که نشان طلایی مدیریت خلاق در تجارت به دکتر رفیقدوست اعطا شد، جایگاه برجسته این شرکت در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و نقشآفرینی آن در تحقق استراتژیهای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات در شرایط تحریمهای بینالمللی تاکید شد.