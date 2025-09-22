خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پتروشیمی فن‌آوران نشان برتر اجلاس بین‌المللی توسعه صادرات کشور را کسب کرد؛

اعطای نشان طلایی مدیریت خلاق در تجارت به دکتر رفیق‌دوست و کسب رتبه نخست ملی در صادرات و فناوری‌های برتر

اعطای نشان طلایی مدیریت خلاق در تجارت به دکتر رفیق‌دوست و کسب رتبه نخست ملی در صادرات و فناوری‌های برتر
کد خبر : 1689805
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت پتروشیمی فن‌آوران در دهمین اجلاس بین‌المللی توسعه صادرات ایران موفق به کسب دو عنوان ارزشمند نشان طلایی «مدیریت خلاق در تجارت» و عنوان برگزیده نشان ملی در «صادرات و فناوری‌های برتر تولید فرآورده‌های پتروشیمی» شد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی پتروشیمی فن‌آوران، این رویداد روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه به همت دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران و با حضور مقامات دولتی، مدیران صنایع، کارشناسان و فعالان اقتصادی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

در این اجلاس که با عنوان «طرح انتخاب ملی» شناخته می‌شود، شاخص‌هایی چون نوآوری در تولید، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه صادرات غیرنفتی، توان رقابتی و نقش در اقتصاد ملی، ملاک ارزیابی شرکت‌های برتر قرار گرفت. 

بر همین اساس، پتروشیمی فن‌آوران توانست به پشتوانه عملکرد صادراتی درخشان، توسعه فناوری‌های نوین در فرآیندهای تولیدی و رویکرد خلاقانه در مدیریت، جایگاه ممتازی در میان صنایع کشور به دست آورد.

در این رویداد که نشان طلایی مدیریت خلاق در تجارت به دکتر رفیق‌دوست اعطا شد، جایگاه برجسته این شرکت در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و نقش‌آفرینی آن در تحقق استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات در شرایط تحریم‌های بین‌المللی تاکید شد.

اعطای نشان طلایی مدیریت خلاق در تجارت به دکتر رفیق‌دوست و کسب رتبه نخست ملی در صادرات و فناوری‌های برتر

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی