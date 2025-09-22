پیام مدیرعامل بانک ملت به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام تاکید کرد: هفته دفاع مقدس یادآور جانفشانی ها و ایثارگری های دلاور مردان و شیر زنانی است که پیام آزادگی و جوانمردی را به کل جهانیان رساندند و با گذشتن از جان شیرین خود، از نهال انقلاب، حراست و حفاظت کردند و اجازه ندادند تا ذره ای از خاک کشورمان، به دست متجاوزان و دشمنان این مرز و بوم بیفتد.

وی با پاسداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس و همچنین شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه به عنوان اسوه های شجاعت، رشادت، مقاومت و حق طلبی اظهار امیدواری کرد که راه آن عزیزان پررهرو بوده و با لطف الهی و همت و پشتوانه مردم وفادار و غیور ایران اسلامی، این سرزمین همواره پیروز و سربلند و از شر دشمنان و بدخواهان، مصون و در امان باشد.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به تقدیم 55 شهید از سوی این بانک به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، این شهدای گرانقدر را افتخاری برای بانک ملت و رفتار و منش آنان را الگویی برای کارکنان این بانک خواند و عزت، سربلندی و سرافرازی هر چه بیشتر ملت بزرگ ایران را از درگاه خداوند متعال خواستار شد.

