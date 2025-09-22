خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل بانک ملت به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

پیام مدیرعامل بانک ملت به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
کد خبر : 1689759
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بانک ملت در پیامی با اشاره به ایستادگی و رشادت های رزمندگان اسلام در طول 8 سال جنگ تحمیلی، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام تاکید کرد: هفته دفاع مقدس یادآور جانفشانی ها و ایثارگری های دلاور مردان و شیر زنانی است که پیام آزادگی و جوانمردی را به کل جهانیان رساندند و با گذشتن از جان شیرین خود، از نهال انقلاب، حراست و حفاظت کردند و اجازه ندادند تا ذره ای از خاک کشورمان، به دست متجاوزان و دشمنان این مرز و بوم بیفتد.

وی با پاسداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس و همچنین شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه به عنوان اسوه های شجاعت، رشادت، مقاومت و حق طلبی اظهار امیدواری کرد که راه آن عزیزان پررهرو بوده و با لطف الهی و همت و پشتوانه مردم وفادار و غیور ایران اسلامی، این سرزمین همواره پیروز و سربلند و از شر دشمنان و بدخواهان، مصون و در امان باشد.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به تقدیم 55 شهید از سوی این بانک به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، این شهدای گرانقدر را افتخاری برای بانک ملت و رفتار و منش آنان را الگویی برای کارکنان این بانک خواند و عزت، سربلندی و سرافرازی هر چه بیشتر ملت بزرگ ایران را از درگاه خداوند متعال خواستار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی