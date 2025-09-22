گزارش عملکرد فلایتودی در سال 1403 منتشر شد
براساس آمار منتشر شده در این گزارش، فروش پروازهای داخلی و خارجی با رشد ۷۷ درصدی همراه بوده و رتبه نخست فروش بلیط هواپیما در کشور حفظ شده است. در بخش هتل نیز، ضمن تثبیت جایگاه نخست در فروش هتلهای خارجی، رشد ۵۳ درصدی در رزرو هتلهای داخلی به ثبت رسیده است. همچنین تعداد هتلها و اقامتگاههای قابلرزرو در فلایتودی از ۱.۵ میلیون به بیش از ۲.۵ میلیون رسیده که رشد ۶۷ درصدی در این بخش را نشان میدهد.
فلایتودی در گزارش سالانه خود به مرور عملکرد سال ۱۴۰۳ پرداخته است. این گزارش علاوه بر مرور شاخصهای مالی و عملیاتی، روند سفر ایرانیان و جایگاه این شرکت را در صنعت گردشگری کشور را نیز بررسی میکند.
رشد فروش پرواز و هتل در سال گذشته
بررسی آمار و ارقام گزارش فلایتودی نشان میدهد که در سال گذشته، استقبال از سفرهای داخلی در میان ایرانیان بیش از گذشته بوده و سهم قابل توجهی از بازار گردشگری را به خود اختصاص داده است.
افزایش تعامل و مرجعیت در برنامهریزی سفر
دادههای رفتاری کاربران در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که فلایتودی به مرجع اصلی برنامهریزی سفر تبدیل شده است. بیش از ۳۰۰ میلیون بازدید و ۴ میلیون ساعت حضور کاربران در سایت، همراه با رشد ۱۱۰ درصدی کاربران جدید و افزایش سهم کاربران وفادار، نشاندهنده تعامل پایدار با این پلتفرم است.
این گزارش به تغییر ترکیب جنسیتی کاربران نیز اشاره دارد؛ بهطوریکه سهم خانمها از سفرهای ثبتشده از ۲۵ به ۳۶ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، رشد بیش از ۱۸ درصدی جستجوی پرواز و هتل نشان میدهد کاربران فلایتودی از این پلتفرم نهتنها برای خرید، بلکه برای مقایسه و برنامهریزی سفر نیز استفاده کردهاند.
در بخش باشگاه مشتریان، بیش از 1060 میلیارد ریال تخفیف سفر به کاربران اختصاص یافته، اقدامی که نشاندهنده تمرکز این پلتفرم بر وفاداری مشتریان است.
گسترش خدمات و توسعه اپلیکیشن
گزارش فلایتودی در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که این پلتفرم در کنار رشد فروش پرواز و هتل، تمرکز ویژهای بر گسترش خدمات جدید داشته است. راهاندازی سرویسهایی مانند تاکسی اینترنتی خارجی و گشت شهری – که برای نخستین بار در ایران ارائه شدهاند – بخشی از این مسیر بودهاند؛ سرویسهایی که امکان دسترسی کاربران به خدمات سفر را در سطح جهانی و با پرداخت ریالی فراهم کردهاند.
براساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش، اپلیکیشن فلایتودی در سال ۱۴۰۳ نقش پررنگتری در تجربه سفر کاربران داشته است. نصب این اپلیکیشن با رشد ۸۳ درصدی همراه بوده و با تمرکز بر توسعه خدمات اختصاصی و بهبود زیرساختهای فنی، توانسته بخش مهمی از نیازهای سفر را در یک بستر واحد پوشش دهد و به تنها سوپر اپ سفر در ایران تبدیل شود.
تمرکز بر دغدغه کاربر و چشمانداز آینده
فلایتودی در گزارش ۱۴۰۳ خود تاکید کرده است که مسیر توسعه این برند تنها به افزایش فروش محدود نبوده و ارتقای زیرساختها، تکمیل سبد خدمات سفر، و تمرکز بر تجربه کاربری بخشی از رویکرد این شرکت بوده است.
تحلیل گزارش نشان میدهد با توجه به دغدغههایی مانند پرداخت ارزی و دسترسی به سرویسهای بینالمللی، فلایتودی جایگاه خود را بهعنوان مرجع خدمات گردشگری در ایران تثبیت کرده است. این گزارش همچنین چشماندازی روشن از آینده گردشگری آنلاین در ایران ترسیم میکند و نشان میدهد سفر در تمام شرایط، همچنان بخش مهمی از سبک زندگی ایرانیان است.
برای دریافت نسخه کامل گزارش سالانه فلایتودی ۱۴۰۳، اینجا کلیک کنید.