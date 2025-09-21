بانک صادرات ایران حامی نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران
نخستین دوره جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه با حمایت بانک صادرات ایران در زنجان برگزار میشود.
سیدمحمد فاطمی، مدیر شعب بانک صادرات ایران در استان زنجان به عنوان حامی این رویداد در آیین رونمایی از پوستر نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینما و تئاتر ایران که با حضور نمایندگان مجلس، مقامات و مدیران استانی، هنرمندان سینما و تئاتر، اصحاب رسانه و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: حمایت بانک صادرات ایران از رویدادهای فرهنگی تداوم خواهد داشت. سیاستهای جدید بانک در حمایت از هنرمندان و رخدادهای فرهنگی، با پشتیبانی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران آغاز شده و بیتردید نتایج ارزشمندی به همراه خواهد داشت. امیدواریم در عرصه فرهنگ و هنر نیز خدمتگزار شایستهای باشیم.
نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی، گفت: شادی و خنده یکی از عناصر گمشده زندگی امروز ماست. در حالی که برای گریاندن مردم هنرمندان بسیاری تربیت کردهایم، در پرورش کسانی که بتوانند لبخند بر چهره مردم بنشانند کمکاری کردهایم. این در حالی است که خنده یک نیاز اساسی اجتماعی و درمان بسیاری از دردهای پنهان جامعه محسوب میشود.
او با تأکید بر نقش طنز سالم در کاهش پرخاشگری و تلطیف روابط اجتماعی افزود: مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر گامهای مشخصی در حوزه فرهنگ برداشته است. اما منابع دولتی به تنهایی پاسخگو نیست و همانطور که در ورزش باشگاهها با حمایت اسپانسرها اداره میشوند، در سینما و دیگر رشتههای هنری نیز باید به سمت مشارکت بخش خصوصی حرکت کنیم. آینده هنر کشور در گرو همافزایی دولت، مجلس و سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
نخستین دوره جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران با دبیری ساسان قجر و با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری طریقت نور اشراق، مؤسسه بهاران، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، سازمان سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری زنجان، انجمن سینمای جوانان دفتر زنجان و بانک صادرات ایران برگزار میشود.
همچنین همزمان با پایان مهلت فراخوان ارسال آثار، اعضای گروه انتخاب فیلمهای بخش مسابقه نخستین دوره جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران نیز معرفی شدند.
«شاهد احمدلو» بازیگر، نویسنده، مدرس و کارگردان سینما و تلویزیون با کارنامهای شامل بیش از ۳۰ اثر، «جمشید بهمنی» کارگردان، بازیگردان و فیلمنامهنویس با تجربه ساخت بیش از ۲۰ اثر بلند و کوتاه سینمایی و تلویزیونی، و «مصطفی محمودی» منتقد و پژوهشگر سینما، استاد دانشگاه و مدیر فرهنگی، از سوی ساسان قجر دبیر جشنواره به عنوان اعضای گروه انتخاب آثار معرفی شدند.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، در مجموع ۱۷۲ اثر به این رویداد ارسال شده است که شامل ۱۳۹ فیلم کوتاه داستانی، ۳ فیلم نیمهبلند داستانی، ۱۵ تلهفیلم و ۱۵ پویانمایی کوتاه میشود. گروه انتخاب در روزهای آینده آثار راهیافته به بخش مسابقه را معرفی خواهد کرد.