پیام مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است: هفته دفاع مقدس یادآور دلاوری‌ها و جان‌فشانی‌های مردان و زنان غیور ایران اسلامی است که تحت زعامت داهیانه و هوشمندانه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) با ایثار و فداکاری، پایه‌های استقلال، امنیت و آزادی میهن اسلامی را استوار ساختند. هشت سال دفاع مقدس، برگی درخشان در تاریخ پرافتخار کشور و تجلی ایمان، همدلی و مقاومت ملی است.

امروز، با گذشت سال‌ها از آن ایام سراسر افتخار، ملت ایران با بهره‌مندی از آن تجارب ارزشمند و با تکیه بر فرهنگ مقاومت، در مسیر توسعه و آبادانی کشور گام برداشته و همه نهادها و بخش‌های اقتصادی به ویژه نظام بانکی با روحیه جهاد و کار جهادی در خدمت رونق تولید، اشتغال و رفاه مردم باشند.

بانک رفاه کارگران، به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با اعتقاد راسخ به مسئولیت اجتماعی خود، متعهد است که با ارائه خدمات مالی و حمایت از تولیدکنندگان و کارگران، سهم خود را در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا نماید و یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس را با عمل به ارزش‌های آنان پاس دارد.

این ایام بزرگ را گرامی‌ می‌داریم و از درگاه خداوند متعال خواستاریم که رشادت‌ها و دلاوری‌های آن روزگار و اندیشه‌های جاودان شهدا چراغ راه ما باشد؛ چراغی که مسیر را برای آینده ایران عزیز روشن و ما را در خدمت به این سرزمین رهنمون سازد.

اسماعیل للـه‌گانی