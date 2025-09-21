خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس

پیام مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس
کد خبر : 1689282
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:  هفته دفاع مقدس یادآور دلاوری‌ها و جان‌فشانی‌های مردان و زنان غیور ایران اسلامی است که تحت زعامت داهیانه و هوشمندانه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) با ایثار و فداکاری، پایه‌های استقلال، امنیت و آزادی میهن اسلامی را استوار ساختند. هشت سال دفاع مقدس، برگی درخشان در تاریخ پرافتخار کشور و تجلی ایمان، همدلی و مقاومت ملی است.

امروز، با گذشت سال‌ها از آن ایام سراسر افتخار، ملت ایران با بهره‌مندی از آن تجارب ارزشمند و با تکیه بر فرهنگ مقاومت، در مسیر توسعه و آبادانی کشور گام برداشته و همه نهادها و بخش‌های اقتصادی به ویژه نظام بانکی با روحیه جهاد و کار جهادی در خدمت رونق تولید، اشتغال و رفاه مردم باشند.

بانک رفاه کارگران، به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با اعتقاد راسخ به مسئولیت اجتماعی خود، متعهد است که با ارائه خدمات مالی و حمایت از تولیدکنندگان و کارگران، سهم خود را در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا نماید و یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس را با عمل به ارزش‌های آنان پاس دارد.

این ایام بزرگ را گرامی‌ می‌داریم و از درگاه خداوند متعال خواستاریم که رشادت‌ها و دلاوری‌های آن روزگار و اندیشه‌های جاودان شهدا چراغ راه ما باشد؛ چراغی که مسیر را برای آینده ایران عزیز روشن و ما را در خدمت به این سرزمین رهنمون سازد.

اسماعیل للـه‌گانی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی