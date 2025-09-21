پیام مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس
دکتر اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است: هفته دفاع مقدس یادآور دلاوریها و جانفشانیهای مردان و زنان غیور ایران اسلامی است که تحت زعامت داهیانه و هوشمندانه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) با ایثار و فداکاری، پایههای استقلال، امنیت و آزادی میهن اسلامی را استوار ساختند. هشت سال دفاع مقدس، برگی درخشان در تاریخ پرافتخار کشور و تجلی ایمان، همدلی و مقاومت ملی است.
امروز، با گذشت سالها از آن ایام سراسر افتخار، ملت ایران با بهرهمندی از آن تجارب ارزشمند و با تکیه بر فرهنگ مقاومت، در مسیر توسعه و آبادانی کشور گام برداشته و همه نهادها و بخشهای اقتصادی به ویژه نظام بانکی با روحیه جهاد و کار جهادی در خدمت رونق تولید، اشتغال و رفاه مردم باشند.
بانک رفاه کارگران، به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بلند امام راحل عظیمالشأن و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با اعتقاد راسخ به مسئولیت اجتماعی خود، متعهد است که با ارائه خدمات مالی و حمایت از تولیدکنندگان و کارگران، سهم خود را در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا نماید و یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس را با عمل به ارزشهای آنان پاس دارد.
این ایام بزرگ را گرامی میداریم و از درگاه خداوند متعال خواستاریم که رشادتها و دلاوریهای آن روزگار و اندیشههای جاودان شهدا چراغ راه ما باشد؛ چراغی که مسیر را برای آینده ایران عزیز روشن و ما را در خدمت به این سرزمین رهنمون سازد.
اسماعیل للـهگانی