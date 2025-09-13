به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، آیین اربعین سال 1404 با مشارکت عظیم زائرانی که به رسم خضوع و خشوع راهی دیار سالار شهیدان شدند، جلوه‌ای از شکوه همبستگی و وحدت بود و این شرکت برای دومین سال متوالی با هدف تامین آسایش خاطر زائران به عنوان بیمه‌گر رسمی اربعین به بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر خدمات بیمه‌ای مناسب ارائه داد.

فرشید بخشی معاون فنی بیمه معلم با اشاره به پوشش‌های ارائه شده در بیمه‌نامه اربعین تصریح کرد: پوشش‌های بیمه‌ای ارائه شده در طرح اربعین شامل غرامت فوت ناشی از حادثه، فوت به هر علت، هزینه‌های درمانی بستری و جراحی و همچنین خدمات پاراکلینیکی بود. بنابراین اگر زائران عزیز تحت پوشش بیمه اربعین، دچار حادثه و خسارت شده باشند، می‌توانند به یکی از شعب نزدیک محل زندگی خود مراجعه کنند.

او درباره روند پرداخت خسارت‌ها گفت: بیمه معلم در تلاش است با استمرار ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، ماموریت خود را تکمیل کند. بر همین اساس 83 شعبه فعال در سراسر کشور پذیرای زائران عزیز برای پیگیری خسارت‌ها هستند تا پس از ارزیابی‌، روند پرداخت خسارت انجام گیرد.

بخشی در پایان با اشاره به بیمه‌های ویژه مواکب اربعین افزود: با عنایت به آنکه طی این ایام بیمه‌های ویژه مواکب نیز ارائه شده بود، خسارت‌های آن‌ها نیز در روند رسیدگی و پرداخت قرار گرفته است.