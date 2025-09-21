"هوش مصنوعی" بانک تجارت را به سازمانی هوشمند و نوآور در نظام بانکی تبدیل می کند

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی‌فیض‌آثار با بیان اینکه اجرای چنین رویدادی نیازمند جسارت و ظرفیت سازمانی است،گفت: بانک تجارت طی سال‌های اخیر کوشیده با برنامه‌ای منسجم و اقدامات نوآورانه، مسیر تحول دیجیتال را هموار سازد.

مدیر عامل بانک تجارت افزود:در جریان این پروژه، بیش از ۵۰۰ ایده از سراسر کشور دریافت و طی پنج ماه بررسی شد. در نهایت، ۱۰ طرح به‌عنوان برگزیده و ۳ طرح به‌عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند؛ دستاوردی که می‌تواند آینده‌ای هوشمندتر برای بانک رقم بزند.

دکتر اخلاقی با اشاره به استراتژی بانک تجارت یادآور شد: نوآوری بدون تغییر رویکرد و افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر نیست. هر نوآوری همراه با ریسک است، اما بدون آن رشد متوقف خواهد شد.

مدیرعامل بانک تجارت بیان کرد: هوش مصنوعی اولویتی اجتناب‌ناپذیر برای سازمان‌های اقتصادی موفق است؛ چرا که می‌تواند با تحلیل دقیق‌ترین داده‌ها، نیازهای مشتریان را پاسخ دهد.

وی همچنین تأکید کرد: سرمایه اصلی سازمان‌های خدماتی، سرمایه انسانی است و هوش مصنوعی جایگزین نیروی انسانی نخواهد شد، بلکه فرصتی است تا همکاران با ارتقای توانمندی‌ها، ارزش‌آفرینی بیشتری برای سازمان خود داشته باشند.

دکتر اخلاقی درپایان گفت:بانک تجارت در سه سال گذشته در حوزه فناوری و هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری چشمگیری انجام داده و نتیجه این مسیر، افزایش کیفیت و ثبات خدمات است؛ مسیری که ادامه آن بانک را به سازمانی هوشمند، نوآور و ارزشمند برای نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور تبدیل خواهد کرد.

رویداد چالشگران هوش مصنوعی (Al Challengers) از اردیبهشت ماه سال 1404 با هدف جاری سازی فرهنگ بهره گیری از قابلیتهای نوین هوش مصنوعی در تمامی لایه های بانکی به صورت رسمی آغاز شد. در دور نخست این رویداد بیش از ۵۶۰ طرح و ایده دریافت شد که پس از غربالگری اولیه و بررسی تخصصی طرح های ارسالی 47 نفر در قالب 10 تیم از صف و ستاد بانک تجارت به مرحله نهایی راه یافتند.

