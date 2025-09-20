تقدیر وزیر اقتصاد از خدمات ویژه مدیرعامل بیمه ایران در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مجمع عمومی بیمه ایران از اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکت خواست تا بر ارائه و تقویت خدمات بیمه‌ای خود در حوزه‌هایی که برای بیمه‌های خصوصی جذابیت کمتری دارند، تمرکز بیشتری داشته باشد.

وی ضمن تقدیر از اقدامات خوب مدیرعامل بیمه ایران در جنگ ۱۲ روزه و طراحی پوشش های بیمه خطر جنگ یادآور شد: باید از ظرفیت و توانمندی بیمه ایران به عنوان راهبر صنعت بیمه در این خصوص استفاده شود.

رئیس مجمع شرکت سهامی بیمه ایران و وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با قدردانی از زحمات و تلاش ماه‌های اخیر مجموعه مدیران و کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران تأکید کرد: بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های بیمه ایران می‌تواند در مسیر توسعه کمی و کیفی صنعت بیمه کشور نقشی اساسی ایفا کند؛ در این راستا باید از پتانسیل های بیمه ایران در راستای تحقق پروژه‌های راهبردی وزارت اقتصاد در خصوص صنعت بیمه بیش از پیش استفاده شود.

انتهای پیام/