رایزنی های جدی و گسترده فولاد سنگان برای حضور در بخش معدن و صنایع معدنی افغانستان

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد سنگان، دکتر اتابک وزیر صمت، زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه، رسولیان مدیرعامل فولاد سنگان و مسئولین وزارت صمت، با برخی مسئولین افغانستان و فعالان بخش معدن و تجار این کشور دیدار کردند.

در این دیدارها طرفین با بررسی شرایط و پتانسیلهای دو کشور، بر گسترش فعالیتها و همکاری دو جانبه تأکید کردند.

علی رسولیان مدیرعامل فولاد سنگان به نمایندگی از حوزه صنعت و معدن و بخش خصوصی ایران با تجار و فعالان حوزه معدنی افغانستان در شهر کابل دیدار و رایزنی کرد.

در این جلسه رسولیان با اشاره به فرصتهای موجود برای دو کشور، از آمادگی ایران برای سرمایه گذاری و حضور فعال در افغانستان، در راستای گسترش فعالیتهای اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و سایر معادن خبر داد.

مدیرعامل فولاد سنگان، همجواری دو کشور، قرابتهای تاریخی، دیدگاه مشترک ایران و افغانستان و عزم جدی طرفین را فرصتی مناسب برای توسعه همکاری های دو جانبه ارزیابی نمود.

همچنین علی رسولیان در جلسه ای با تجار و فعالین معدنی هرات با حضور دکتر اتابک وزیر صمت، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، والی هرات و مسئولین دو طرف به عنوان نماینده بخش خصوصی و صنایع و‌ معادن ایران، ضمن ارائه گزارشی از شرایط و پتانسیلهای بخش خصوصی کشور عنوان داشت: شرایط حال حاضر با توجه به اراده دو کشور، حمایتهای جدی وزارت صمت ایران و‌ مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، فرصتی مغتنم برای شروع همکاری های بخش صنعت و معدن دو کشور است. رسولیان با اشاره به همسایگی دو‌ کشور، احداث خط راه آهن خواف_ هرات، توانمندی های فنی و صنعتی ایران و وجود معادن غنی و متعدد در افغانستان گفت: بخش خصوصی و صنعت و معدن ایران و تجار و فعالین افغانستانی می توانند با تعامل و همکاری های جدی و گسترده، آینده روشنی برای هر دو طرف در حوزه صنعت و معدن رقم بزنند.

در این دیدارها، مسئولین، تجار و فعالین معدنی افغانستان نیز ضمن قدردانی و استقبال از رویکرد هیأت ایرانی، آمادگی خود برای همکاری مشترک و همه جانبه با دولت و شرکتهای ایرانی را اعلام نمودند.

انتهای پیام/