خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل بورس کالای ایران در بازدید از شرکت سیمیدکو:

مردم با گواهی سپرده گندله در رشد تولید و صنعت سهیم می‌شوند

مردم با گواهی سپرده گندله در رشد تولید و صنعت سهیم می‌شوند
کد خبر : 1687830
لینک کوتاه کپی شد.

سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران در جریان بازدید از شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) با ظرفیت‌های تولیدی و روند توسعه این مجموعه آشنا شد.

سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران در جریان بازدید از شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) با ظرفیت‌های تولیدی و روند توسعه این مجموعه آشنا شد. جهرمی با بیان اینکه معاملات گواهی سپرده گندله در بورس کالا به‌زودی راه‌اندازی می‌شود، افزود: با توجه به ظرفیت مطلوب تولید و موجودی انبار سیمیدکو، این معاملات در راستای کمک به تامین مالی تولید آغاز خواهد شد؛ اقدامی که زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم حتی با سرمایه‌های خرد در فرآیند تولید و توسعه صنعت خواهد بود. مدیرعامل بورس کالای ایران تاکید کرد: بهره‌گیری از ابزارهای مالی بازار سرمایه در خدمت تولید، می‌تواند نقش مهمی در رشد اشتغال منطقه و ارتقای رفاه عمومی ایفا کند. بر پایه این گزارش، شرکت سیمیدکو از شرکت‌های تابعه فولاد خوزستان است که در منطقه معدنی سنگان شهرستان خواف در جنوب‌شرقی استان خراسان رضوی فعالیت می‌کند؛ این شرکت دارای ظرفیت تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن کنسانتره و ۲.۵ میلیون تن گندله در سال است. گفتنی است، معاملات گواهی سپرده گندله در بورس کالای ایران با پذیرش محصول و انبار شرکت سیمیدکو به زودی راه اندازی خواهد شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده نگاه نوآورانه سیمیدکو در بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازار سرمایه است.

 
 
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی