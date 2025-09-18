سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران در جریان بازدید از شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) با ظرفیت‌های تولیدی و روند توسعه این مجموعه آشنا شد. جهرمی با بیان اینکه معاملات گواهی سپرده گندله در بورس کالا به‌زودی راه‌اندازی می‌شود، افزود: با توجه به ظرفیت مطلوب تولید و موجودی انبار سیمیدکو، این معاملات در راستای کمک به تامین مالی تولید آغاز خواهد شد؛ اقدامی که زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم حتی با سرمایه‌های خرد در فرآیند تولید و توسعه صنعت خواهد بود. مدیرعامل بورس کالای ایران تاکید کرد: بهره‌گیری از ابزارهای مالی بازار سرمایه در خدمت تولید، می‌تواند نقش مهمی در رشد اشتغال منطقه و ارتقای رفاه عمومی ایفا کند. بر پایه این گزارش، شرکت سیمیدکو از شرکت‌های تابعه فولاد خوزستان است که در منطقه معدنی سنگان شهرستان خواف در جنوب‌شرقی استان خراسان رضوی فعالیت می‌کند؛ این شرکت دارای ظرفیت تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن کنسانتره و ۲.۵ میلیون تن گندله در سال است. گفتنی است، معاملات گواهی سپرده گندله در بورس کالای ایران با پذیرش محصول و انبار شرکت سیمیدکو به زودی راه اندازی خواهد شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده نگاه نوآورانه سیمیدکو در بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازار سرمایه است.

