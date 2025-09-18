خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در نشست تخصصی ۳۵مین همایش بانکداری اسلامی:

غایت بانکداری اسلامی توزیع عادلانه منابع و مصرف آن در محل صحیح است

غایت بانکداری اسلامی توزیع عادلانه منابع و مصرف آن در محل صحیح است
کد خبر : 1687828
لینک کوتاه کپی شد.

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: غایت و فلسفه اساسی بانکداری اسلامی، توزیع عادلانه منابع و مصرف صحیح آن در محل اعطای تسهیلات است

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در پنل تخصصی سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور مقامات بانک مرکزی و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها و صاحب‌نظران با عنوان «مدل‌های کسب و کار بانکی و طبقه‌بندی بانک‌ها در ایران» برگزار شد، با بیان این مطلب به تشریح قوانین جدید بانک مرکزی و تبیین اهداف دستورالعمل‌های تأمین مالی در نظام بانکی پرداخت.

وی گفت: قانون جدید تأمین مالی در کشور، بنیان‌های جدیدی را در نظام بانکی و مالی بنا نهاده که بر اساس یکی از نوآوری‌های این قانون، اگر کسی نیاز به تأمین مالی داشته باشد، یا باید وثیقه بگذارد یا اعتبارسنجی شود که جایگزینی نهاد توثیق به جای نهاد ترهین، بسیاری از معضلات پرونده‌های حقوقی و مطالباتی را مرتفع می‌کند.

مرادی با اشاره به اعلام 35 نوع دارایی قابل توثیق از جمله، سفته، برات و چک الکترونیک و همچنین ریال دیجیتال برای وثیقه‌ گذاشتن در سامانه جامع وثایق در قانون جدید، ابراز کرد: بر اساس قوانین جدید، کارگزار عملیاتی شدن این خدمات از نهادهای امین دارایی، بانک‌ها هستند لذا امروزه دیگر بانکها صرفا واسطه‌گر وجوه نیستند، بلکه با فراهم کردن ابزارهای فنی به بسیاری از نیازهای نوین جامعه پاسخ می‌دهند و به سمت درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع رفته‌اند.

عضو هیئت‌ مدیره بانک صادرات ایران با بیان این که بانکداری اخلاقی، کمک به رونق تولید و اشتغال‌زایی و رفع مشکلات معیشتی نیازمندان را دنبال می کند، تأکید کرد: با این که نظام بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا درگیر عقود مختلف و متنوعی شده، اما در واقع عقدی درست است که طرفین قصد انجام آن را داشته باشند و در گام بعد بتوان منابع را در مسیر درست تولید و ایجاد ارزش افزوده صحیح برای عموم مردم هدایت کند.

مرادی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی تسعیر و قیمت‌گذاری اساساً توسط بازار صورت می گیرد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات را عرضه و تقاضا تعیین می کند و نرخ گذاری مستمر دستوری با بانکداری اسلامی در تعارض است.

35مین همایش بانکداری اسلامی به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در روزهای 25 و 26 شهریورماه در محل باغ موزه بانک مرکزی برگزار شد.

 

غایت بانکداری اسلامی توزیع عادلانه منابع و مصرف آن در محل صحیح است

 

غایت بانکداری اسلامی توزیع عادلانه منابع و مصرف آن در محل صحیح است

 

غایت بانکداری اسلامی توزیع عادلانه منابع و مصرف آن در محل صحیح است

 

غایت بانکداری اسلامی توزیع عادلانه منابع و مصرف آن در محل صحیح است

 

غایت بانکداری اسلامی توزیع عادلانه منابع و مصرف آن در محل صحیح است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی