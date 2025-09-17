به گزارش ایلنا محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت و نماینده اتاق بازرگانی، با اشاره به رأی تعزیرات علیه ایران‌خودرو گفت: ورود تعزیرات به پرونده این شرکت «رأیی سیاسی» است و تشریفات قانونی رعایت نشده است.

وی افزود: پس از سپردن مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، برخی نهادهای دولتی با کارشکنی قصد دارند روند خصوصی‌سازی را ناکام بگذارند تا دیگران نیز از خرید سایپا و سرمایه‌گذاری خارجی منصرف شوند.

بهرامی ارض‌اقدس درباره افزایش قیمت خودروها اظهار کرد: رشد ۲۲.۵ درصدی قیمت محصولات در حالی که تورم ۵۳ درصد است، گران‌فروشی نیست بلکه همراهی با دولت است. وی تأکید کرد خودرو جزو کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری نیست و قیمت‌گذاری دستوری «سم اقتصاد» است. به گفته او، قیمت باید بر اساس بازار و رقابت تعیین شود و دولت تنها باید اقلام اساسی را تنظیم کند.

عضو شورای رقابت همچنین از تبعیض علیه بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: تسهیلات بانکی به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد، اما ایران‌خودرو پس از خصوصی‌سازی با کمبود حمایت و فشار تعزیرات مواجه است.

