خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رأی تعزیرات علیه ایران‌خودرو؛

عضو شورای رقابت: خصوصی‌سازی در خطر است

عضو شورای رقابت: خصوصی‌سازی در خطر است
کد خبر : 1687491
لینک کوتاه کپی شد.

عضو شورای رقابت و نماینده اتاق بازرگانی، با اشاره به رأی تعزیرات علیه ایران‌خودرو گفت: ورود تعزیرات به پرونده این شرکت «رأیی سیاسی» است و تشریفات قانونی رعایت نشده است.

به گزارش ایلنا محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت و نماینده اتاق بازرگانی، با اشاره به رأی تعزیرات علیه ایران‌خودرو گفت: ورود تعزیرات به پرونده این شرکت «رأیی سیاسی» است و تشریفات قانونی رعایت نشده است.

وی افزود: پس از سپردن مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، برخی نهادهای دولتی با کارشکنی قصد دارند روند خصوصی‌سازی را ناکام بگذارند تا دیگران نیز از خرید سایپا و سرمایه‌گذاری خارجی منصرف شوند.

بهرامی ارض‌اقدس درباره افزایش قیمت خودروها اظهار کرد: رشد ۲۲.۵ درصدی قیمت محصولات در حالی که تورم ۵۳ درصد است، گران‌فروشی نیست بلکه همراهی با دولت است. وی تأکید کرد خودرو جزو کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری نیست و قیمت‌گذاری دستوری «سم اقتصاد» است. به گفته او، قیمت باید بر اساس بازار و رقابت تعیین شود و دولت تنها باید اقلام اساسی را تنظیم کند.

عضو شورای رقابت همچنین از تبعیض علیه بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: تسهیلات بانکی به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد، اما ایران‌خودرو پس از خصوصی‌سازی با کمبود حمایت و فشار تعزیرات مواجه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی