به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، امکان جستجو در فیلد بابت در خدمات انتقال وجه بین بانکی(ساتنا/ پایا/ پل)، امکان جستجو در خدمات، امکان درج توضیحات در رسید تراکنش کارت به کارت به هنگام اشتراک رسید، کنترل کدملی با شبای گیرنده وجه در انتقال وجه بین‌بانکی (ساتنا/ پایا/ پل) و جلوگیری در انتخاب فیلد بابت "مدیریت نقدینگی" در صورت عدم تطابق کد ملی حساب با شبای مقصد"، "درج توضیحات در رسید پایا لحظه‌ای (پل)، ساتنا، پایا" و …. از جمله قابلیت‌ها و خدمات نسخه ۳.3.۰ موبایل بانک مبتنی بر وب (PWA) بانک رفاه کارگران است.

نسخه مذکور در حال حاضر از طریق سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی www.refah-bank.ir قابل دریافت است.