سامانه موبایل بانک مبتنی بر وب (PWA) بانک رفاه کارگران بهروزرسانی شد
با هدف ارایه خدمات مطلوب و متمایز به مشتریان و در راستای توسعه بانکداری الکترونیک، سامانه موبایل بانک مبتنی بر وب (PWA) بانک رفاه کارگران بهروزرسانی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، امکان جستجو در فیلد بابت در خدمات انتقال وجه بین بانکی(ساتنا/ پایا/ پل)، امکان جستجو در خدمات، امکان درج توضیحات در رسید تراکنش کارت به کارت به هنگام اشتراک رسید، کنترل کدملی با شبای گیرنده وجه در انتقال وجه بینبانکی (ساتنا/ پایا/ پل) و جلوگیری در انتخاب فیلد بابت "مدیریت نقدینگی" در صورت عدم تطابق کد ملی حساب با شبای مقصد"، "درج توضیحات در رسید پایا لحظهای (پل)، ساتنا، پایا" و …. از جمله قابلیتها و خدمات نسخه ۳.3.۰ موبایل بانک مبتنی بر وب (PWA) بانک رفاه کارگران است.
نسخه مذکور در حال حاضر از طریق سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی www.refah-bank.ir قابل دریافت است.