ضرورت اصلاح نواقص پروفایل حساب مشتریان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این مشتریان براساس الزامات قانونی مبنی بر اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات مشتریان در سامانه‌های بانکی کشور و در راستای سهولت در ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر، ضرورت دارد در اسرع وقت برای اصلاح نواقص پروفایل حساب‌ خود از جمله شغل، آدرس، کدپستی و شماره همراه، به یکی از شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.

