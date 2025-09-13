بانک رفاه کارگران تاکید کرد
ضرورت اصلاح نواقص پروفایل حساب مشتریان
مشتریان بانک رفاه کارگران که اطلاعات پروفایل حساب آنان نزد این بانک ناقص است، نسبت به اصلاح یا تکمیل این اطلاعات اقدام کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این مشتریان براساس الزامات قانونی مبنی بر اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات مشتریان در سامانههای بانکی کشور و در راستای سهولت در ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر، ضرورت دارد در اسرع وقت برای اصلاح نواقص پروفایل حساب خود از جمله شغل، آدرس، کدپستی و شماره همراه، به یکی از شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.