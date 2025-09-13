بورس کالا، راه شفافسازی قیمت خودرو
عزتالله اکبری تالارپشتی، رئیس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از سیاستهای مداخلهای دولت در بازار خودرو، تأکید کرد که بورس کالا میتواند معیار روشن و عادلانهای برای تعیین قیمت ایجاد کند.
اکبری، با انتقاد از وضعیت کنونی صنعت خودرو گفت: اکنون خودروساز به سود واقعی نمیرسد، مصرفکننده از قیمتها ناراضی است و در این میان دلالیها افزایش پیدا کرده است. دخالتهای دولت هم تاکنون جز اتلاف زمان و پیچیدهتر شدن اوضاع، نتیجه ملموسی نداشته است.
او با تأکید بر لزوم ثبات اقتصادی افزود: خودرو یک کالای تولیدی با قیمت تمامشده مشخص است. اگر اقتصاد بر پایه قواعد شفاف حرکت کند، نه خودروساز متضرر میشود و نه مصرفکننده. مشکل اینجاست که ما مسیر اشتباهی را با مداخلات دستوری ادامه میدهیم.
چرا بازار به شفافیت نیاز دارد؟
تحلیل شرایط کنونی نشان میدهد که مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت خودرو، خود به عاملی برای تشدید بحران بدل شده است. در مقابل، عرضه خودرو در بورس کالا میتواند، قیمتها را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا روشن کند، اعتماد خریداران به فرآیند فروش را افزایش دهد، سود واسطهها و فضای سوداگری را کاهش دهد و دولت را از نقش «قیمتگذار» به جایگاه اصلی «ناظر» بازگرداند.
در اقتصادهای مدرن، دولت نقش قانونگذار و ناظر را دارد، نه تعیینکننده قیمت. به نظر میرسد صنعت خودرو ایران نیز برای خروج از چرخه بیاعتمادی و التهاب، ناگزیر از پیروی از همین اصل است؛ اصلی که تحقق آن در گروی حرکت پایدار به سمت بورس کالا خواهد بود.