یکی از این امکانات، قابلیت استعلام موجودی کالابرگ برای افراد کم‌توان، سالمندان و کسانی است که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند. کاربران می‌توانند تنها با وارد کردن شماره تلفن و کد ملی و احراز هویت از طریق پیامک، موجودی کالابرگ عزیزان خود را مشاهده کنند. همچنین، سامانه پشتیبانی کالابرگ در «بله» به‌طور میانگین روزانه به بیش از ۱۰ هزار پیام پاسخ می‌دهد و به شهروندان کمک می‌کند تا پرسش‌های خود درباره نحوه استفاده از کالابرگ را به‌صورت مستقیم مطرح کنند. اپلیکیشن «بله» با این خدمات تلاش کرده است تا فرآیند استفاده از کالابرگ برای اقشار مختلف جامعه آسان‌تر، سریع‌تر و راحت‌تر شود.