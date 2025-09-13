اپلیکیشن «بله»؛ همراه شهروندان در طرح کالابرگ با اطلاعرسانی و خدمات ویژه
اپلیکیشن «بله» با اطلاعرسانی گسترده به بیش از ۵ میلیون نفر و ارائه خدماتی مانند استعلام موجودی برای دیگران و پشتیبانی روزانه، فرآیند استفاده از طرح کالابرگ را برای اقشار مختلف جامعه آسانتر کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اپلیکیشن بله در جریان واریزهای اخیر طرح کالابرگ نقش مهمی در اطلاعرسانی به شهروندان ایفا کرده است. بر اساس آمار، در دورههای گذشته بیش از ۵ میلیون نفر از طریق «بله» از زمان واریز و موجودی طرح کالابرگ خود مطلع شدهاند. این اپلیکیشن با ارائه بازوی اختصاصی کالابرگ به آدرس ble.ir/6369 امکانات ویژهای برای کاربران فراهم کرده است.
یکی از این امکانات، قابلیت استعلام موجودی کالابرگ برای افراد کمتوان، سالمندان و کسانی است که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند. کاربران میتوانند تنها با وارد کردن شماره تلفن و کد ملی و احراز هویت از طریق پیامک، موجودی کالابرگ عزیزان خود را مشاهده کنند. همچنین، سامانه پشتیبانی کالابرگ در «بله» بهطور میانگین روزانه به بیش از ۱۰ هزار پیام پاسخ میدهد و به شهروندان کمک میکند تا پرسشهای خود درباره نحوه استفاده از کالابرگ را بهصورت مستقیم مطرح کنند. اپلیکیشن «بله» با این خدمات تلاش کرده است تا فرآیند استفاده از کالابرگ برای اقشار مختلف جامعه آسانتر، سریعتر و راحتتر شود.