شرکت پگاه گلپایگان با پشتوانه اعتبار مالیاتی، موفق به تولید پودر کنسانتره پروتئین آب پنیر مطابق با استاندارد های جهانی شده و اکنون در مسیر دستیابی به خلوص 90 درصدی است. این دستاوردها نه تنها مرزهای واردات را عقب رانده، بلکه افق‌های تازه‌ای برای صنایع شیرخشک نوزاد و مکمل‌های ورزشی در کشور گشوده است.

شایان ذکر است شرکت پگاه گلپایگان در سال ۱۳۹۹ به منظور تبدیل آب پنیر استحصالی به پودر آب پنیر، اقدام به ساخت و راه اندازی خط تولید محصولات پودری با ظرفیت ۲۰۰ تن آب پنیر نمود و در سال ۱۴۰۳ در راستای تأمین پودرهای WPC اقدام به راه اندازی خطوط کریموپوروت نمود.

محمدرضا شهابی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت پگاه گلپایگان عنوان کرد: اعتبار مالیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد طرح‌های تحقیق و توسعه داشته و مسیر تولید محصولات دانش‌بنیان را هموار کرده است.

شهابی با اشاره به تجربه این شرکت در تولید پودر کنسانتره پروتئین آب پنیر گفت: "بسیاری از ایده‌ها در واحدهای تحقیق و توسعه به دلیل محدودیت منابع مالی به مرحله اجرا نمی‌رسند. اعتبار مالیاتی کمک شایانی به تحقق این ایده‌ها کرده و برای ما نیز به‌عنوان یک پشتوانه قوی عمل کرده است".

به گفته وی شرکت پگاه گلپایگان از سال ۱۴۰۰ تولیدات آزمایشی خود را آغاز و در سال ۱۴۰۱ موفق شد محصول WPC با خلوص ۳۵ درصد را تولید کرده و تأییدیه‌های بین‌المللی از آزمایشگاه های معتبر در کشورهای هلند و دانمارک را کسب نماید. وی ادامه داد: «در سال‌های بعد توانستیم با پشتوانه اعتبار مالیاتی و توسعه تحقیقات، خلوص محصول را به ۸۰ درصد برسانیم و هم‌اکنون نیز برای دستیابی به WPI با خلوص 90درصد در حال تحقیق هستیم.»

مدیر تحقیق و توسعه پگاه گلپایگان با بیان اینکه طرح مذکور در صنایع شیرخشک نوزاد، مکمل‌های ورزشی و دارویی و غذایی کاربرد دارد، افزود: «هدف ما علاوه بر جلوگیری از واردات و کاهش هزینه‌ها، تولید یک کالای سلامت‌محور ایرانی و ایجاد ارزش افزوده برای هلدینگ صنایع شیر ایران بوده است.»

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود اظهار داشت: "یکی از مشکلات اصلی ما استانداردسازی محصول بود. با این حال، اعتبار مالیاتی انگیزه‌ای برای غلبه بر این موانع و ادامه مسیر تحقیقاتی ایجاد کرد. این حمایت در واقع به ما جسارت داد تا پروژه‌های جدید تعریف کنیم و ریسک‌های تحقیق و توسعه را بپذیریم".

شهابی استقبال بازار از محصول را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: "پیش از این، نیاز کشور به‌طور کامل از طریق واردات تأمین می‌شد. اما اکنون با تولید داخلی، می‌توانیم وابستگی را کاهش دهیم. هرچند هنوز ظرفیت تولید پاسخگوی کل بازار نیست، با توسعه زیرساخت‌ها این هدف محقق خواهد شد".

شهابی در پایان خاطرنشان کرد: "محصول ما در سال ۱۴۰۳ در جشنواره امتنان به‌عنوان گروه کار نمونه کشوری برگزیده شد و در اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز از رئیس‌جمهور محترم لوح تقدیر و تندیس افتخار دریافت کرد.

این موفقیت‌ها مرهون تلاش تیم تحقیق و توسعه و همچنین حمایت‌هایی مانند اعتبار مالیاتی است که زمینه رشد ایده‌های نوآورانه را فراهم می‌آورد.

انتهای پیام/