تکذیب شایعه استعفای میدری در پی یک بخشنامه مهم + (تصاویر)

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای به مدیران سازمان‌ها و بانک‌های وابسته اعلام کرد: هرگونه همکاری رسانه‌ای و تبلیغاتی فقط باید از طریق رسانه‌های دارای مجوز رسمی انجام شود و پرداخت به اشخاص حقیقی یا رسانه‌های غیرمجاز ممنوع است.

در این بخشنامه تأکید شده انتشار آگهی‌ها تنها از مسیر رسانه‌های قانونی مجاز است و روابط عمومی‌ها موظف به ارائه گزارش عملکرد به وزارتخانه هستند.

همزمان، سینا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به این وزارتخانه در پیامی که در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، شایعه استعفای میدری را تکذیب کرد و نوشت: این بخشنامه برای مقابله با شبه‌رسانه‌ها و باج‌نیوزهاست و میدری این روزها جدی‌تر از قبل مشغول کار است؛ به شایعات توجه نکنید.

