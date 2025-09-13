تکذیب شایعه استعفای میدری در پی یک بخشنامه مهم + (تصاویر)
در پی صدور یک بخشنامه پر سر و صدا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شایعاتی مبنی بر استعفای احمد میدری از این وزارتخانه مطرح شد که به نظر میرسد واقعیت نداشته باشد.
به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامهای به مدیران سازمانها و بانکهای وابسته اعلام کرد: هرگونه همکاری رسانهای و تبلیغاتی فقط باید از طریق رسانههای دارای مجوز رسمی انجام شود و پرداخت به اشخاص حقیقی یا رسانههای غیرمجاز ممنوع است.
در این بخشنامه تأکید شده انتشار آگهیها تنها از مسیر رسانههای قانونی مجاز است و روابط عمومیها موظف به ارائه گزارش عملکرد به وزارتخانه هستند.
همزمان، سینا رحیمپور، روزنامهنگار و از چهرههای رسانهای نزدیک به این وزارتخانه در پیامی که در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، شایعه استعفای میدری را تکذیب کرد و نوشت: این بخشنامه برای مقابله با شبهرسانهها و باجنیوزهاست و میدری این روزها جدیتر از قبل مشغول کار است؛ به شایعات توجه نکنید.