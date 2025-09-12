روزهای پرکار پتروشیمی تبریز در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پلاست؛
نقش کلیدی پتروشیمی تبریز در گسترش تعاملات ملی و بینالمللی صنعت پلیمر
حضور پررنگ و اثرگذار شرکت پتروشیمی تبریز در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست، بار دیگر جایگاه راهبردی این مجموعه در صنعت پلیمر کشور را به نمایش گذاشت. این شرکت با معرفی توانمندیها، محصولات نوین و برگزاری نشستهای تخصصی با مدیران ارشد داخلی و خارجی، نقشی کلیدی در گسترش تعاملات ملی و بینالمللی و توسعه همکاریهای صنعتی ایفا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز؛ نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پلاست، که این روزها در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است، با حضور گسترده و فعال شرکت پتروشیمی تبریز همراه بود. این مجتمع با مدیریت دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، در دومین و سومین روز این رویداد بزرگ صنعت پلیمر، میزبان جمع کثیری از فعالان و تصمیمگیران کلیدی صنایع پلیمر، پلاستیک و بستهبندی بود.
حضور چهرههای برجستهای همچون دکتر عباسزاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی و اصل نود مجلس شورای اسلامی، مهندس هاشمی مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، مهندس پناهی مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی، اعضای هیئت مدیره شرکتهای نفتی و پتروشیمی، بانکها، مدیران کل وزارتخانههای مختلف از جمله نفت، صمت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و همچنین مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان بازرسی کل کشور، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و اعضای شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در غرفه پتروشیمی تبریز بر اهمیت و سطح بالای این نمایشگاه و نقش کلیدی پتروشیمی تبریز در گسترش تعاملات ملی و بینالمللی صنعت پلیمر تأکید داشت.
پتروشیمی تبریز در این نمایشگاه، ضمن معرفی آخرین محصولات و نوآوریهای خود، به توسعه تعاملات صنعتی و تجاری با شرکای داخلی و بینالمللی پرداخت. گفتگوهای فنی و تجاری دکتر میراشرفی و مجموعه مدیران ارشد شرکت پتروشیمی تبریز با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره مجتمعهای معتبر پتروشیمی کشور از جمله پتروشیمی جم، بوعلی سینا، شازند، تخت جمشید، انتخاب، دالاهو و .... به منظور بررسی راهکارهای همکاریهای مشترک، از مهمترین برنامههای این مجموعه بود.
کارشناسان بازرگانی پتروشیمی تبریز نیز با برگزاری جلسات تخصصی، رایزنیهای گستردهای با مشتریان داخلی و خارجی انجام دادند که هدف آن تسهیل فرآیندهای فروش و ارتقاء خدمات پس از فروش است. این فعالیتها، نقش موثری در تقویت جایگاه پتروشیمی تبریز در بازارهای داخلی و خارجی دارد.
این رویداد معتبر که از مهمترین نمایشگاههای تخصصی صنعت پلیمر و پتروشیمی در منطقه به شمار میرود، فرصتهای طلایی برای معرفی فناوریهای نوین، گسترش شبکههای همکاری و افزایش تعاملات صنعتی و اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی فراهم میآورد.
پتروشیمی تبریز با حضور مستمر و فعال خود، نقش بسزایی در ارتقای همکاریهای تجاری و توسعه بازارهای نوین ایفا میکند و روزهای پرکاری را در این نمایشگاه تجربه میکند که نویدبخش رشد و تعالی این صنعت کلیدی در کشور است.