به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز؛ نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست، که این روزها در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است، با حضور گسترده و فعال شرکت پتروشیمی تبریز همراه بود. این مجتمع با مدیریت دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، در دومین و سومین روز این رویداد بزرگ صنعت پلیمر، میزبان جمع کثیری از فعالان و تصمیم‌گیران کلیدی صنایع پلیمر، پلاستیک و بسته‌بندی بود.

حضور چهره‌های برجسته‌ای همچون دکتر عباس‌زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی و اصل نود مجلس شورای اسلامی، مهندس هاشمی مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، مهندس پناهی مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های نفتی و پتروشیمی، بانک‌ها، مدیران کل وزارتخانه‌های مختلف از جمله نفت، صمت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و همچنین مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان بازرسی کل کشور، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و اعضای شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در غرفه پتروشیمی تبریز بر اهمیت و سطح بالای این نمایشگاه و نقش کلیدی پتروشیمی تبریز در گسترش تعاملات ملی و بین‌المللی صنعت پلیمر تأکید داشت.

پتروشیمی تبریز در این نمایشگاه، ضمن معرفی آخرین محصولات و نوآوری‌های خود، به توسعه تعاملات صنعتی و تجاری با شرکای داخلی و بین‌المللی پرداخت. گفتگوهای فنی و تجاری دکتر میراشرفی و مجموعه مدیران ارشد شرکت پتروشیمی تبریز با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره مجتمع‌های معتبر پتروشیمی‌ کشور از جمله پتروشیمی جم، بوعلی سینا، شازند، تخت جمشید، انتخاب، دالاهو و .... به منظور بررسی راهکارهای همکاری‌های مشترک، از مهم‌ترین برنامه‌های این مجموعه بود.

کارشناسان بازرگانی پتروشیمی تبریز نیز با برگزاری جلسات تخصصی، رایزنی‌های گسترده‌ای با مشتریان داخلی و خارجی انجام دادند که هدف آن تسهیل فرآیندهای فروش و ارتقاء خدمات پس از فروش است. این فعالیت‌ها، نقش موثری در تقویت جایگاه پتروشیمی تبریز در بازارهای داخلی و خارجی دارد.

این رویداد معتبر که از مهم‌ترین نمایشگاه‌های تخصصی صنعت پلیمر و پتروشیمی در منطقه به شمار می‌رود، فرصت‌های طلایی برای معرفی فناوری‌های نوین، گسترش شبکه‌های همکاری و افزایش تعاملات صنعتی و اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی فراهم می‌آورد.

پتروشیمی تبریز با حضور مستمر و فعال خود، نقش بسزایی در ارتقای همکاری‌های تجاری و توسعه بازارهای نوین ایفا می‌کند و روزهای پرکاری را در این نمایشگاه تجربه می‌کند که نویدبخش رشد و تعالی این صنعت کلیدی در کشور است.

