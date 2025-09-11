اتوبوس شهری کارمانیا در نمایشگاه حمل و نقل و ترانزیت اصفهان

به گزارش ایلنا، شرکت کارمانیا در نمایشگاه حمل و نقل و ترانزیت اصفهان ١۴٠۴ حضور فعال دارد و در این رویداد مهم از جدیدترین اتوبوس شهری خود رونمایی می‌کند. این اتوبوس جدید با تکنولوژی آلمانی و ویژگی‌های پیشرفته، توانایی پاسخگویی به نیازهای مختلف مشتریان را دارد.

شرکت کارمانیا، بازوی اجرایی کرمان موتور در حمل و نقل تجاری، بعد از معرفی کشنده KMC XT1856 در سال گذشته، امسال با حضور در هشتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت اصفهان، جدیدترین محصول خود یعنی اتوبوس شهری آنکای ANKAI را معرفی می‌کند. این اتوبوس ١٢ متری با موتور دیزل، در قالب گزینه‌ای مدرن و کاربردی ضمن افزایش راحتی و امنیت مسافران، از نظر فنی نیز در سطح بالایی قرار دارد.

با عرضه این اتوبوس شهری مدرن، شرکت کارمانیا با پشتیبانی کرمان موتور گام مهمی در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری، ارتقای آسودگی مسافران و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی برمی‌دارد. کارمانیا اتوبوس آنکای را بر اساس نیاز و سفارش مشتری با دو مشخصات فنی متفاوت عرضه خواهد کرد. موتور کامینز Cummins و WP10 با استاندارد آلایندگی یورو ۵ ارائه می‌دهد، تا امکان انتخاب مناسب‌ترین گزینه برای بازارهای مختلف فراهم شود.

مشخصات اتوبوس شهری کارمانیا

این اتوبوس با گیبرکس voith آلمانی و جعبه دنده ٨ سرعته اتوماتیک به همراه شاسی MONOCOQUE با تکنولوژی آلمانی و انحصاری شرکت ANKAI عرضه می‌شود. شرکت آنکای یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اتوبوس شهری و بین شهری در کشور چین است که محصولات این شرکت به بسیاری از کشورها صادر می‌شود.

این اتوبوس ١٢ متری با موتور دیزل و تکنولوژی آلمانی، با ظرفیت ٣۴ صندلی و ۴۶ نفر ایستاده و تکنولوژی‌های روز دنیا یکی از بهترین گزینه‌ها برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری است که توسط شرکت کارمانیا معرفی می‌شود.

هشتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت اصفهان از ۱۹ تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار می‌شود. این نمایشگاه فرصتی مهم برای معرفی تازه‌ترین محصولات، فناوری‌ها و دستاوردهای حوزه حمل و نقل و لجستیک است که در از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از اتوبوس شهری جدید کارمانیا در غرفه این شرکت بازدید کنید.

