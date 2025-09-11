خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شکایت از رئیس شعبه بدوی تعزیرات به اتهام «سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی»/یک رای با چندین ضعف حقوقی علیه «ایران خودرو»

شکایت از رئیس شعبه بدوی تعزیرات به اتهام «سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی»/یک رای با چندین ضعف حقوقی علیه «ایران خودرو»
کد خبر : 1684674
لینک کوتاه کپی شد.

«ایران خودرو» از رئیس شعبه بدوی تعزیرات حکومتی به اتهام «سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی» همچنین «جلوگیری از قوانین مملکتی» شکایت کرد.

به گزارش ایلنا، «ایران خودرو» از رئیس شعبه بدوی تعزیرات حکومتی به اتهام «سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی» همچنین «جلوگیری از قوانین مملکتی» شکایت کرد. 

این شعبه، ایران خودرو را به پرداخت جریمه نقدی به اتهام «گران‌فروشی» در جریان قیمت‌گذاری جریمه کرده و حکم به انفصال موقت مدیران آن داده است که به اعلام این شرکت غیرقطعی و غیرقابل قبول است. 

اما مفادی که ایران‌خودرو بر اساس آن قیمت‌های جدید را اعلام کرد، همچنین استدلال‌های این شرکت در رد حقوقی رأی شعبه بدوی تعزیرات چیست و سؤال مهم‌تر اینکه چقدر احتمال دارد این رأی در رسیدگی‌های دقیق‌تر در مراجع بالای قضایی شکسته شود؟

رای تعزیرات علیه شرکت ایران خودرو و مدیران آن از لحاظ اصول حقوقی متعدد از جمله موارد ذیل به شدت زیر سوال است:

١- ابطال ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها توسط دیوان عدالت اداری

٢- ترک فعل نهادهای ذیصلاح در تدوین ضوابط قیمت گذاری جایگزین از ٦ خرداد ماه سال ١٤٠٤ لغایت ١١ شهریور سال ١٤٠٤

٣- عدم اعلام و ابلاغ شمولیت خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری از تاریخ ١٤٠٣/١١/٢٧ تاکنون

٤-عدم امکان صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار راجع به افزایش ١٥ درصدی (به دلیل حکومت مصوبه ٥٤٣ شورای رقابت و عدم اعلام خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری) 

٥-فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار راجع به تعیین افزایش خودروهای تولیدی

٦- استناد غیرقانونی به ماده ١٨ قانون تعزیرات حکومتی برای انفصال مدیران که صرفا راجع به نهادهای دولتی و انقلابی و تحت پوشش دولتی است نه بخش خصوصی

٧- عدم رعایت ماده ٢ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گرانفروشی به دلیل فقدان ضوابط قیمت گذاری و عدم توجه به قانون تعزیرات در خصوص قیمت گذاری متعارف

لذا هر عقل سلیمی حکم میکند با مبنا قراردادن همین توضیحات و با رعایت قاعده عدالت و انصاف این رای در مراجع بعدی نقض شود

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی