پیام تبریک مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت نود و هفتمین سالروز تاسیس بانک

« همکاران گرامی، مشتریان ارجمند و ملت شریف ایران، با کمال مسرت، نود و هفتمین سالروز تأسیس بانک ملی ایران را گرامی می‌داریم؛ بانکی که با اتکا به اعتماد مردم، بنیان گذاشته شد و به‌عنوان پیشگام نظام بانکی کشور، همواره اصل «مشتری‌محوری» را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.

این روز، تنها یادآور بنیان‌گذاری یک بانک نیست؛ بلکه جشن وفاداری و اعتمادی است که شما مشتریان عزیز، به پشتوانه تجربه ارزشمند و تخصص بی‌نظیر همکاران پرتلاش ما، به این خانواده بزرگ سپرده‌اید.

دستاوردهای امروز بانک ملی ایران نتیجه تجربه گران‌سنگ، تعهد حرفه‌ای و امانت‌داری صادقانه‌ای است که در همه این سال‌ها، ضامن پاسداشت اعتماد شما بوده است.

بانک ملی ایران نه تنها حافظ مطمئن سرمایه‌های شماست، بلکه پلی استوار به سوی آینده‌ای روشن است؛ جایی که نوآوری و خدمت در کنار هم، مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار می‌سازند.

بی‌تردید اعتماد شما بزرگ‌ترین سرمایه ماست و بر خود وظیفه می‌دانیم تا با خدمات نوین، شفاف و کارآمد، این سرمایه ارزشمند را روز به روز استوارتر سازیم.

امیدوارم با همدلی، همراهی و هم‌افزایی بیشتر، شاهد روزهای درخشان‌تری در مسیر تعالی و پیشرفت میهن عزیزمان باشیم.

سالروز تأسیس بانک ملی ایران مبارک باد.

با سپاس و احترام

ابوالفضل نجارزاده

مدیرعامل بانک ملی ایران