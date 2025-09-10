خبرگزاری کار ایران
دیدار مدیرعامل بانک سپه با کارکنان، مشتریان و مسئولان استان هرمزگان

دیدار مدیرعامل بانک سپه با کارکنان، مشتریان و مسئولان استان هرمزگان
دکتر آیت‌اله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه به همراه جمعی از مدیران ارشد این بانک، به منظور بازدید از شعب، دیدار با کارکنان، مشتریان و مسئولان استان هرمزگان راهی بندرعباس شد.

به گزارش  ایلنا به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، دکتر ابراهیمی در نخستین گام این سفر با حضور در شعب مختلف بانک سپه، با کارکنان به گفت‌وگو نشست و ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان، بر ضرورت استمرار روحیه خدمت صادقانه و ارتقای جذب مشتریان تأکید کرد. 

وی در این دیدارها گفت: با فراهم شدن شرایط لازم، انتظار داریم روند مثبت فعلی در جذب مشتریان ادامه یافته و رشد چشمگیری در این زمینه حاصل شود.

در ادامه، مدیرعامل بانک سپه با مشتریان حاضر در شعب نیز دیدار کرد و ضمن قدردانی از وفاداری آنان، اظهار داشت: ما همواره قدردان مشتریان گرامی خود هستیم و با تمامی ظرفیت‌ها به دنبال توسعه و بهبود خدمات بانکی به آنان هستیم.

اعضای همراه هیأت در چند گروه مجزا همزمان با بازدید مدیرعامل، از دیگر شعب بندرعباس بازدید کردند تا روند خدمات‌دهی بانک به دقت ارزیابی شود. این سفر بخشی از برنامه‌های بانک سپه برای ارتقای کیفیت خدمات و تقویت ارتباط با مشتریان در استان‌های مختلف کشور به شمار می‌رود.

