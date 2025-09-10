بانک ملی ایران ؛ نماد اعتماد، استقلال و هویت ملی در ۹۷ سال گذشته

خبرگزاری کار ایران
مراسم گرامیداشت نود و هفتمین سالروز تأسیس بانک ملی ایران با حضور علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران شبکه بانکی و مشتریان بزرگ بانک ملی ایران برگزار شد. این مراسم با رونمایی از تمبر یادبود ۹۷ سالگی بانک، سکه یادبود و مجموعه‌ای از کتاب‌های تخصصی بانک همراه بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران،  ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، در این مراسم با اشاره به تأسیس این بانک در سال ۱۳۰۷، آن را «محصول خواست ملت برای استقلال اقتصادی» دانست و گفت:«بانک ملی از چاپ اسکناس و تثبیت استقلال مالی تا مشارکت در تأسیس نهادهایی چون بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نقشی بی‌بدیل در اقتصاد ایران ایفا کرده است. امروز نیز این بانک با تکیه بر نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به یکی از بازوهای اصلی اقتصاد کشور و منطقه تبدیل شده است.»

پشتیبانی در بحران‌ها 

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به عملکرد این بانک در بزنگاه‌های حساس تاریخی افزود:«بانک ملی در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲ روزه با ارائه خدمات بی‌وقفه و طراحی بسته‌های حمایتی ویژه، پشتوانه‌ای مطمئن برای مردم و فعالان اقتصادی محسوب می شد و این نقش‌آفرینی نشان می‌دهد بانک ملی در شرایط بحرانی نیز متعهد به توسعه پایدار و حمایت از تولید و مردم است.»

بانک ملی؛ نماد اعتماد و هویت ملی

در ادامه مراسم، سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک ملی را «نماد استقلال، اعتماد و هویت ملی» خواند و گفت: «کارکنان این بانک در دوران‌های دشوار مانند دفاع مقدس، کرونا و تلاطم‌های اقتصادی، محرک چرخ اقتصاد کشور بوده‌اند. در جنگ ۱۲ روزه نیز ایستادگی بانک ملی با ارائه بی‌وقفه خدمت و پشتیبانی از بانک‌های آسیب‌دیده، تجلی روحیه ضداستعماری ملت ایران بود.»

وی همچنین با تأکید بر نقش بانک ملی در تأمین مالی اقشار مختلف جامعه افزود:

«تسهیلات بانک ملی نه‌تنها موتور محرک اقتصاد است، بلکه بسیاری از رویاها و آرزوهای مردم و متقاضیان را محقق کرده است.»

ظرفیت‌های گسترده برای زیست‌بوم نوآوری

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با قدردانی از تلاش‌های بانک ملی ایران گفت:«این بانک به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان مالی زیست‌بوم نوآوری کشور می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده خود در حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان نقش‌آفرینی کند. طرح وام مهربانی ملی نمونه‌ای موفق از ابتکارات بانک ملی است که گره از مشکلات مردم گشوده و رضایت مشتریان را افزایش داده است.»

رونمایی از دستاوردها و امضای تفاهم‌نامه

در بخش پایانی مراسم، از تمبر یادبود ۹۷ سالگی بانک، سکه یادبود و سه عنوان کتاب شامل «نظام‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی»، «موزه بانک» و «سه‌گانه سواد مالی» رونمایی شد. 

همچنین تفاهم‌نامه‌ای میان بانک ملی ایران و شرکت بنیاد آینده‌سازان محلات به امضا رسید و دو سامانه جدید بانکی با نام‌های «بانک زمان» و «برپا» معرفی شدند. 

در این مراسم از مشتریان وفادار بانک ملی ایران نیز به پاس همراهی ارزشمندشان قدردانی شد.

تجدید عهد با آینده روشن اقتصاد ایران

بانک ملی ایران در نود و هفتمین سال تأسیس خود بار دیگر تعهد خود را به حمایت از تولید، نوآوری و توسعه کشور نشان داد. این بانک با تکیه بر اعتماد مردم، سرمایه انسانی متخصص و سابقه‌ای نزدیک به یک قرن، همچنان پرچم‌دار استقلال و پیشرفت اقتصادی ایران خواهد بود.

