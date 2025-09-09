پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع)
دکتر اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی ایام فرخنده ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام (ص)، امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
هفدهم ربیعالاول، سالروز طلوع خورشید هدایت و رحمت، پیامبر عظیمالشان اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و میلاد پرنور ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع) همچنین هفته وحدت را تبریک عرض مینمایم.
پیامبر اکرم (ص) با سیرهای سرشار از مهر، مدارا و آگاهی، جهان آن روز را از تاریکیهای جهل و تعصب رهایی بخشیدند و با پیام رحمت، جامعه را به سوی اخلاق و عدالت رهنمون شدند. فرستادهای که دین را بنیانی برای همدلی و همزیستی معرفی کردند و آموزههایی بنا نهادند که امروز نیز، چراغ راه ملتها در عبور از بحرانهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی است.
در کنار این میلاد خجسته، تولد امام جعفر صادق (ع)، پیشوای دانش و گفتوگوی عالمانه، نشانهای از پیوند عقلانیت و معنویت در مکتب اهل بیت(ع) است. آن امام همام در عصری پرآشوب، چراغ روشنگری برافروختند و با تأسیس مکتبی ریشهدار، عمیق و بینظیر، راه شناخت اسلام ناب را هموار کردند.
امید که در این ایام فرخنده بتوانیم با الهام گرفتن از شیوه و منش پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بیش از پیش در مسیر خدمت به هموطنان حرکت کنیم.
اسماعیل للـهگانی