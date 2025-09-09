خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع)

پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع)
کد خبر : 1683828
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی ایام فرخنده ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام (ص)، امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است: 

هفدهم ربیع‌الاول، سالروز طلوع خورشید هدایت و رحمت، پیامبر عظیم‌الشان اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و میلاد پرنور ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع) همچنین هفته وحدت را تبریک عرض می‌نمایم.

پیامبر اکرم (ص) با سیره‌ای سرشار از مهر، مدارا و آگاهی، جهان آن روز را از تاریکی‌های جهل و تعصب رهایی بخشیدند و با پیام رحمت، جامعه‌ را به سوی اخلاق و عدالت رهنمون شدند. فرستاده‌ای که دین را بنیانی برای همدلی و همزیستی معرفی کردند و آموزه‌هایی بنا نهادند که امروز نیز، چراغ راه ملت‌ها در عبور از بحران‌های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی است.

در کنار این میلاد خجسته، تولد امام جعفر صادق (ع)، پیشوای دانش و گفت‌وگوی عالمانه، نشانه‌ای از پیوند عقلانیت و معنویت در مکتب اهل بیت(ع) است. آن امام همام در عصری پرآشوب، چراغ روشنگری برافروختند و با تأسیس مکتبی ریشه‌دار، عمیق و بی‌نظیر، راه شناخت اسلام ناب را هموار کردند.

امید که در این ایام فرخنده بتوانیم با الهام گرفتن از شیوه و منش پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بیش از پیش در مسیر خدمت به هموطنان حرکت کنیم.

اسماعیل للـه‌گانی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی