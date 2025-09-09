خبرگزاری کار ایران
اعطای تسهیلات و جایزه نقدی از طریق طرح "آنی چک" بانک رفاه کارگران

کد خبر : 1683822
بانک رفاه کارگران از طریق طرح "آنی چک" به دارندگان و متقاضیان چک الکترونیک این بانک، تسهیلات خرد و جایزه نقدی اعطاء می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اجرای این طرح از روز سه‌شنبه یکم مهر ماه اجرایی می‌شود و تمامی اشخاص حقیقی دارای حساب قرض‌الحسنه جاری نزد این بانک(دارنده یا متقاضی چک الکترونیک)، مشمول آن می‌شوند. 

بر اساس این گزارش، تسهیلات خرد و جوایز نقدی این طرح به ترتیب تا سقف 3.000.000.000 ریال و 300.000.000 ریال پس از محاسبه امتیازات هر یک مشتریان و از طریق قرعه‌کشی اعطاء می‌شود.

این طرح با هدف توسعه خدمات الکترونیک بانک رفاه کارگران اجرایی می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از و بهره‌مندی از مزایای آن، به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.

انتهای پیام/
