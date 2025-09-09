اعطای تسهیلات و جایزه نقدی از طریق طرح "آنی چک" بانک رفاه کارگران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اجرای این طرح از روز سه‌شنبه یکم مهر ماه اجرایی می‌شود و تمامی اشخاص حقیقی دارای حساب قرض‌الحسنه جاری نزد این بانک(دارنده یا متقاضی چک الکترونیک)، مشمول آن می‌شوند.

بر اساس این گزارش، تسهیلات خرد و جوایز نقدی این طرح به ترتیب تا سقف 3.000.000.000 ریال و 300.000.000 ریال پس از محاسبه امتیازات هر یک مشتریان و از طریق قرعه‌کشی اعطاء می‌شود.

این طرح با هدف توسعه خدمات الکترونیک بانک رفاه کارگران اجرایی می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از و بهره‌مندی از مزایای آن، به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.