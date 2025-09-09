خبرگزاری کار ایران
در اولین روز از برگزاری نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست منعقد شد:

تفاهم‌نامه همکاری بانک تجارت با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

در حاشیه اولین روز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست،تفاهم‌نامه همکاری بانک تجارت با هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس به امضای دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار و محمد شریعتمداری مدیران عامل این دو مجموعه رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، بموجب این تفاهمنامه که با هدف ارتقاء و گسترش سطح همکاری‌های متقابل بین بانک تجارت و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به امضا رسیده است، بانک تجارت تسهیلات ریالی و ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی داخلی، انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه و اوراق گواهی سپرده خاص و تامین مالی ارزی نیروگاه‌های تجدیدپذیر (طبق تفاهم‌نامه فی‌مابین) را در اختیار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار خواهد داد.

