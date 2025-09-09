به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، بموجب این تفاهمنامه که با هدف ارتقاء و گسترش سطح همکاری‌های متقابل بین بانک تجارت و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به امضا رسیده است، بانک تجارت تسهیلات ریالی و ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی داخلی، انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه و اوراق گواهی سپرده خاص و تامین مالی ارزی نیروگاه‌های تجدیدپذیر (طبق تفاهم‌نامه فی‌مابین) را در اختیار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار خواهد داد.