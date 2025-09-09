حل مشکلات ارز و ثبت سفارش پیششرط آرامش بازار است
مدیرعامل شرکت صنایع غذایی علاءالدین، با اشاره به تجربه نزدیک به چهار دهه خود در بازار برنج، آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرد و تأکید کرد که هدفش تقویت انجمن، حمایت از شرکتهای متوسط و کوچک و ارتقای شفافیت و تعامل با مسئولان و رسانهها است.
قنبر حسامی، عضو انجمن واردکنندگان برنج و مدیرعامل شرکت صنایع غذایی علاءالدین با بیش از چهار دهه فعالیت در این حوزه، در گفتگو با ایلنا به تشریح مشکلات و چالشهای کنونی واردکنندگان برنج پرداخت و اظهار کرد: در سه تا چهار دهه گذشته، تعادل در بازار کالاهای اساسی تنها در سایه رقابت سالم حاصل شده است و تجربه نشان میدهد که با برخوردهای دستوری، محدودیت و تهدید، امکان اصلاح و ساماندهی بازار وجود نخواهد داشت.
ضرورت تخصیص بهموقع ارز و عرضه کالا
وی تأکید کرد: بازار باید در چارچوب نظارتهای قانونی و مدیریتشده، و با ثبت بهموقع سفارشها، تخصیص بهموقع ارز و همچنین عرضه مناسب کالا، به ثبات و آرامش برسد. اما هنگامی که کالایی پس از گذشت هشت تا نه ماه همچنان با مشکل دریافت ارز مورد نیاز واردکننده مواجه است و بدهی آن به فروشنده خارجی پرداخت نشده، نمیتوان انتظار داشت که بازار بهصورت منطقی تنظیم شود.
مدیرعامل شرکت صنایع غذایی علاءالدین با اشاره به لزوم حمایت دولت از شرکتهای متوسط و کوچک تاکید کرد: تامین و عرضه محصولات و کالاهای اساسی باید از بنگاهمحوری به بازارمحوری تغییر کند، زیرا تمرکز روی چند شرکت بزرگ در شرایط حساس جنگ اقتصادی، ریسک امنیت غذایی کشور را افزایش میدهد. لازم است بازیگران با سابقه و متعدد در این حوزه حمایت شده و امکان ادامه فعالیت برای آنها فراهم شود، چه در زمینه تخصیص سهمیه، ارز، ثبت سفارش و سایر مسائل.
حسامی همچنین درباره مسیر واردات کالا گفت: بخش خصوصی نزدیک به ۱۰ سال است که تلاش میکند کالای اساسی خود را از مسیر شمال که سریعتر و اقتصادیتر است، وارد کند و دولت باید همکاریهای لازم را برای بازگشایی و رفع مشکلات این مسیر داشته باشد تا فعالیت تجار به صورت مداوم ادامه یابد.
حضور در انتخابات انجمن واردکنندگان برنج
وی با اشاره به سابقه فعالیتش در بازار برنج اعلام کرد: با استفاده از این تجربه آماده همکاری با انجمن و بخش خصوصی را دارم و به منظور مشارکت در تأمین امنیت غذایی کشور، در انتخابات انجمن واردکنندگان برنج شرکت میکنم تا در حد توان برای رفع بخشی از مشکلات این تشکل اقدام کنیم.
این عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به تعامل ناکافی مسئولین با بخش خصوصی گفت: مسئولین به خصوص در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی باید با برنامهریزی دقیق و تعامل پیوسته با بخش خصوصی و انجمنهای مربوطه همکاری کنند.
برنامهها و اولویتها
حسامی گفت: تعامل بیشتر با وزارتخانهها، بانک مرکزی و رسانهها برای افزایش قدرت انجمن و چانهزنی انجمن برای احقاق حقوق واردکنندگان بسیار مهم است، چرا که واردکننده با اعتبار خود کالا را وارد میکند و انتظار دارد ارز و قیمت دولتی به موقع تامین شود.
وی ادامه داد: اما آیا مسئولین به هزینههای تاخیر در پرداخت و نوسانات قیمت ارز توجه دارند؟ این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده و مشکلات جدی برای واردکنندگان ایجاد میکند.
نقش رسانهها در تصمیمسازی
این عضو انجمن واردکنندگان برنج، اهمیت تعامل با رسانهها را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: رسانهها قدرت بیهمتایی در تصمیمسازی دارند و ارتباط مستمر با رسانهها میتواند به رسیدن به اهداف انجمن کمک کند.
حسامی با اشاره به اولویتهای خود؛ شفافیت در تصمیمگیریها و پاسخگویی به ۱۲۰ عضو انجمن، ایجاد ارتباط نزدیکتر با اعضاء بهگونهای که هیچ دیدگاه یا مطالبهای بیپاسخ نماند، و همچنین ارائه برنامههای آموزشی، فرهنگی و کاربردی برای ارتقای فردی و جمعی اعضا عنوان کرد.
وی در ادامه درباره برنامههای آموزشی افزود: آموزش در زمینه واردات، امور گمرکی، مالیاتی و صادرات باید بهروز باشد. بازرگانی که قصد معامله خارجی دارد باید تخصص و دانش روز تجارت را داشته باشد تا قدرت چانهزنی و انعقاد قراردادهای حقوقی را داشته باشد.
تقویت جایگاه انجمن
مدیرعامل شرکت صنایع غذایی علاءالدین همچنین هدف خود را بالا بردن قدرت انجمن و تقویت آن برای حمایت بهتر از اعضاء بیان کرد و گفت: انجمن هرچه قویتر باشد، هم به نفع دولت، هم به نفع مردم و هم به نفع اعضاء است تا بتوانند به حقوقشان برسند.
حسامی تأکید کرد: لازم است ارتباطی مستمر با رسانهها داشته باشیم تا از طریق مصاحبه و ارائه گزارش مسئولان در جریان دقیق مشکلات قرار گیرند و امکان پیگیری مطالبات فراهم شود.
وی با اشاره به انتخابات پیش رو، اظهار کرد: به عنوان عضوی با تجربه نزدیک به ۴ دهه فعالیت در حوزه واردات برنج و درگیر مسائل و مشکلات این حوزه، آمادگی خود را برای حضور قدرتمند در انتخابات انجمن واردکنندگان برنج اعلام میکنم.
این عضو انجمن واردکنندگان برنج تاکید کرد: امیدوارم با تکیه بر تجربیات و خرد جمعی عزیزان فعال در این حوزه بتوانم در حل مشکلات اعضای انجمن، به ویژه شرکتهای متوسط و کوچک که نیازمند حمایت بیشتری هستند، گام موثری بردارم.
حسامی در پایان هدف نهایی خود را ادامه چرخه فعالیتهای اقتصادی و کمک به رشد و توسعه کشور عنوان کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم سهم خود را در این مسیر به درستی ایفاء کنیم.