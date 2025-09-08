خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نظرسنجی بانک ملی ایران به مناسبت 97مین سالروز تاسیس؛ ما را در خدمت‌رسانی بهتر یاری کنید

نظرسنجی بانک ملی ایران به مناسبت 97مین سالروز تاسیس؛ ما را در خدمت‌رسانی بهتر یاری کنید
کد خبر : 1683676
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملی ایران به مناسبت ۹۷مین سالروز تأسیس خود، نظرسنجی رضایت مشتریان را با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت عمومی برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این نظرسنجی با هدف دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان طراحی شده و نتایج آن به عنوان پشتوانه‌ای برای بهبود خدمات و ارائه راهکارهای نوین بانکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برای قدردانی از همراهی مشتریان، بانک ملی ایران به قید قرعه به شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی  کارت هدیه اهدا خواهد کرد.

بانک ملی ایران امیدوار است با اجرای این نظرسنجی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های ارزشمند مشتریان، گامی مؤثر در مسیر توسعه خدمات دیجیتال و ارتقای تجربه کاربری آنان بردارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی