به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این نظرسنجی با هدف دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان طراحی شده و نتایج آن به عنوان پشتوانه‌ای برای بهبود خدمات و ارائه راهکارهای نوین بانکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برای قدردانی از همراهی مشتریان، بانک ملی ایران به قید قرعه به شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی کارت هدیه اهدا خواهد کرد. بانک ملی ایران امیدوار است با اجرای این نظرسنجی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های ارزشمند مشتریان، گامی مؤثر در مسیر توسعه خدمات دیجیتال و ارتقای تجربه کاربری آنان بردارد.

