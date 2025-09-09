تقدیر از برند «مارال ستاره» در همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد
در جریان برگزاری همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و تجاری ایران که روز پانزدهم شهریور ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد، از برند «مارال ستاره» و بنیانگذار آن، مهندس ابوالفضل جوکار، بهعنوان یکی از مجموعههای پیشرو و اثرگذار در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری کشور تقدیر به عمل آمد.
این همایش با حضور مقامات ارشد دولت، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و دارایی، مدیران مناطق آزاد و جمعی از کارآفرینان و سرمایهگذاران برجسته برگزار شد. محور اصلی این رویداد، خصوصیسازی، صادراتمحوری، توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد کشور بود.
مجموعه «مارال ستاره» که با مدیریت و هدایت مهندس جوکار پروژههای شاخصی در حوزه گردشگری و خدماتی در نقاط مختلف ایران اجرا کرده است، بهدلیل نقشآفرینی در ارتقای صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار و نگاه توسعهمحور به مناطق آزاد مورد تجلیل قرار گرفت.
مسئولان همایش تأکید کردند که حضور برندهایی همچون «مارال ستاره» میتواند الگوی مناسبی برای ترکیب ظرفیتهای ملی با استانداردهای بینالمللی و حرکت به سمت توسعه پایدار در مناطق آزاد باشد.
در پایان مراسم، لوح تقدیر ویژهای به بنیان گذار «مارال ستاره» اهدا شد.