خبرگزاری کار ایران
تقدیر از برند «مارال ستاره» در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد

در جریان برگزاری همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و تجاری ایران که روز پانزدهم شهریور ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد، از برند «مارال ستاره» و بنیان‌گذار آن، مهندس ابوالفضل جوکار، به‌عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو و اثرگذار در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری کشور تقدیر به عمل آمد.

 این همایش با حضور مقامات ارشد دولت، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و دارایی، مدیران مناطق آزاد و جمعی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برجسته برگزار شد. محور اصلی این رویداد، خصوصی‌سازی، صادرات‌محوری، توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد کشور بود.

مجموعه «مارال ستاره» که با مدیریت و هدایت مهندس جوکار پروژه‌های شاخصی در حوزه گردشگری و خدماتی در نقاط مختلف ایران اجرا کرده است، به‌دلیل نقش‌آفرینی در ارتقای صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار و نگاه توسعه‌محور به مناطق آزاد مورد تجلیل قرار گرفت.

مسئولان همایش تأکید کردند که حضور برندهایی همچون «مارال ستاره» می‌تواند الگوی مناسبی برای ترکیب ظرفیت‌های ملی با استانداردهای بین‌المللی و حرکت به سمت توسعه پایدار در مناطق آزاد باشد.

در پایان مراسم، لوح تقدیر ویژه‌ای به بنیان گذار «مارال ستاره» اهدا شد.

تقدیر از برند «مارال ستاره» در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد

