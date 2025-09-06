بازگشت شرکت لوله وتجهیزات به پرتفوی گروه صنعتی سدید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هلدینگ سدید، فرایند تصفیه بخش اعظمی از دیون شرکت لوله و تجهیزات سدید پس از طی چندین سال؛ محقق گردید و این شرکت پس از خروج از ورشکستگی وطی مسیر حقوقی مرتبط، به پرتفوی گروه صنعتی سدید بازگردید.

در همین راستا دکتر امیرحسین نادری مدیرعامل سدید، ضمن تبریک به کلیه سهامداران، طی گفتگویی اظهار داشت: شرکت لوله و تجهیزات سدید در طی بیش از یک دهه گذشته بدلیل وجود بدهی های مرتبط به نظام بانکی و عدم وصول بهنگام مطالبات؛ اعلام ورشکستگی نمود و بر اساس قوانین مرتبط، مدیریت این شرکت زیر نظر اداره محترم تصفیه امور ورشکستگی قرار گرفت.

نادری ادامه داد: رویکرد سهامدارعمده، تصفیه بدهی های مرتبط بالغ برمیلیاردها تومان و در نهایت حفظ این دارایی ارزشمند و شرکت باسابقه بود که بعنوان یک استراتژی بنیادین بطور مستمر توسط امور حقوقی و مالی هلدینگ درطی سالهای مختلف پی گیری گردید و به فضل خدای رحمان و با پرداخت بخش اعظم دیون مربوطه توسط سهامدار عمده و مساعدتهای تعدادی از بستانکاران محترم در سالی که مقام معظم رهبری بنام سرمایه گذاری برای تولید نام نهادند و نیز ذیل تدابیر و خیرخواهی ریاست محترم قوه قضاییه، قضات محترم و اداره محترم تصفیه امور ورشکستگی؛ شرکت لوله و تجهیزات سدید از شمولیت ورشکستگی خارج گردید.

مدیرعامل هلدینگ سدید حضور شرکت لوله و تجهیزات سدید در پرتفوی گروه را یک فرصت مغتنم دانست و اشاره داشت: این شرکت ضمن برخورداری از دارایی های ارزشمند و همچنین خطوط تولید لوله های اسپیرال و پوشش مرتبط، سابقه طولانی در تولید لوله های قطور فولادی خطوط انتقال گاز و خصوصا خطوط انتقال آب داشته و در طی چند دهه، با تولید چندین هزارکیلومتر لوله های پروژه های مختلف آبرسانی به نقاط مختلف کشور، نقش بسزایی در عمران و آبادانی کشورعزیزمان ایفا نموده و درتامین آب مورد نیاز صنایع در فلات مرکزی ایران نیز حضوری موثر داشته است.

وی گفت: بی شک با توجه به خشکسالی های اخیر و کمبود قابل توجه آب شرب و صنعتی و همچنین با تعریف پروژه های مختلف آبرسانی آتی توسط وزارت نیرو، این شرکت می‌تواند با تمام ظرفیت فعالیت نموده و سهم بازار قابل اتکایی را به خود اختصاص داده و در این رهگذر منافع حاصله را در نهایت نصیب سهامداران محترم این شرکت و گروه صنعتی سدید نماید.

نادری در انتها ضمن تشکر و قدردانی از کلیه دست اندرکاران و همکاران محترم از جمله مدیرعامل پیشین هلدینگ سدید و مدیران مالی و حقوقی این شرکت و همچنین مدیر اجرایی شرکت لوله و تجهیزات سدید که در این فرایند طولانی چند ساله مشارکت داشتند؛ برگزاری مجمع مرتبط، حرکت در مسیر اخذ پروژه های جدید و رسیدن به ارزش بازار منطقی از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را از جمله مهمترین اقدامات آتی درخصوص این شرکت عنوان نمود.

