پیوستگی برند سازمانی و عملکرد راهبردی ارتباطات

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در بسیاری از سازمان‌های ایرانی، حوزه ارتباطات به وظایف اجرایی و تشریفاتی محدود شده است؛ مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که به جای هدایت استراتژیک، صرفاً پاسخگوی درخواست‌های لحظه‌ای مدیران هستند. این انحراف ساختاری موجب می‌شود که ارتباطات نتواند به تحلیل داده‌ها، مدیریت بحران، تدوین کمپین‌های هدفمند و هدایت تصویر برند در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی بپردازد و در نتیجه، ظرفیت سازمان برای تأثیرگذاری راهبردی به شدت کاهش می‌یابد.

اعتماد، محور اصلی پیوستگی برند و کارکرد اثربخش ارتباطات است. فقدان اعتماد به دلیل شفاف نبودن فرایندها، پیام‌های متناقض یا فقدان همدلی با مخاطبان، به کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش تحمل و مشارکت عمومی منجر می‌شود. تحلیل عملکرد سازمان‌ها نشان می‌دهد که ارتقای اعتماد مستلزم سه مؤلفه اساسی است: یکپارچگی و صداقت در رفتار و گفتار، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و داده‌های معتبر، و همدلی واقعی با نگرانی‌ها و دغدغه‌های ذی‌نفعان. این سه مؤلفه در کنار یکدیگر امکان شکل‌گیری پیوستگی بین برند و ارتباطات و ایجاد سرمایه اجتماعی پایدار را فراهم می‌کنند.

رویکرد «ارتباطات سبز» نمونه‌ای عملی برای تحقق این هدف است. این رویکرد مبتنی بر شفافیت، اخلاق حرفه‌ای، عدالت‌محوری و ارتقای کیفیت زندگی در سطح جامعه، جایگزینی اصولی برای راهبردهای کوتاه‌مدت و فریبکارانه است که ممکن است تصویر سازمان را موقتی محافظت کنند اما در بلندمدت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را تخریب می‌کنند. ارتباطات سبز با تحلیل مستمر داده‌های مخاطب، مدیریت سیستماتیک محتوا و رسانه، و طراحی استراتژی‌های مبتنی بر شواهد، توانایی سازمان در مقابله با شایعات، افزایش امید عمومی و تثبیت تصویر برند را ارتقا می‌دهد.

کارکرد راهبردی ارتباطات بدون آموزش تخصصی، داده‌محور و تجربه عملی تحقق نمی‌یابد. بسیاری از آموزش‌ها به جای تمرکز بر دانش و مهارت‌های تحلیلی، محدود به مهارت‌های ارتباطات میان‌فردی هستند که با الزامات حرفه‌ای هدایت برند و تحلیل رسانه‌ای همخوانی ندارد.

برای ایجاد همسویی واقعی بین برند و ارتباطات، آموزش‌ها باید بر پژوهش، تحلیل داده و استراتژی مبتنی باشد و مدرسان باید علاوه بر دانش علمی، تجربه عملی و توانمندی راهبردی در مدیریت ارتباطات حرفه‌ای را دارا باشند.

پیام تحلیلی این رویکرد روشن است: برند پایدار زمانی شکل می‌گیرد که ارتباطات به عنوان یک واحد راهبردی عمل کند؛ تحلیلی که داده‌ها و شواهد را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد، تصویر برند را در رسانه‌ها و میان مخاطبان هدایت می‌کند و در سطح سازمانی موجب همسویی اهداف عملیاتی با انتظارات عمومی می‌شود.

چنین مدل ارتباطاتی، نه تنها به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌انجامد، بلکه ظرفیت سازمان را برای مقابله با بحران‌ها، پیش‌بینی رفتارهای مخاطب و تحقق اهداف بلندمدت بهبود می‌بخشد و برند را از سطح هویتی نمادین به سطح هویتی قدرتمند، معتبر و پایدار ارتقا می‌دهد.

انتهای پیام/