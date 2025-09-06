خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رفیق‌دوست:

پتروشیمی فن‌آوران مسئولیت اجتماعی را در مسیر آموزش و توسعه پایدار متمرکز کرده است

پتروشیمی فن‌آوران مسئولیت اجتماعی را در مسیر آموزش و توسعه پایدار متمرکز کرده است
کد خبر : 1682408
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل و نائب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی فن‌آوران گفت: این شرکت در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود، پروژه‌های آموزشی و زیست‌محیطی را در اولویت قرار داده و هنرستان کارودانش دخترانه شهر چمران نمونه‌ای از این رویکرد است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی پتروشیمی فن‌آوران، حسین رفیق‌دوست در آیین افتتاح هنرستان این شرکت در شهر چمران اظهار داشت: «با تأمین اعتبار مستقیم شرکت و همکاری سازمان نوسازی مدارس، توانستیم در یکی از محروم‌ترین نقاط شهرستان ماهشهر، مدرسه‌ای با بهترین تجهیزات احداث کنیم تا دختران منطقه مسیر مهارت‌آموزی و توانمندسازی را دنبال کنند.»

وی با اشاره به برنامه‌های این شرکت در حوزه‌های محیط زیست و نوآوری افزود: «فن‌آوران در کنار مدرسه‌سازی، در دوران کرونا با تجهیز مراکز درمانی، در حوزه راه‌سازی برای روستاهای محروم و در پروژه‌های زیست‌محیطی همچون کاشت بیش از ۷۰ هزار اصله درخت حرا نقش‌آفرینی کرده است.»

رفیق‌دوست یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت را اجرای پروژه بویلر هیدروژن‌سوز به‌عنوان نخستین نمونه در صنعت پتروشیمی کشور دانست و گفت: «این بویلر با استفاده از گازهای فلر و پساب، سالانه ۱۶۰ هزار تن بخار تولید می‌کند که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، اثر چشمگیری در کاهش آلایندگی دارد.»

مدیرعامل پتروشیمی فن‌آوران همچنین به پروژه CO2 اشاره کرد و توضیح داد: «با این فناوری سالانه ۱۶۰ هزار تن دی‌اکسیدکربن به محصول متانول تبدیل می‌شود؛ طرحی که تنها در کشورهای پیشرفته مشابه آن اجرا می‌شود.»

وی با تأکید بر جایگاه استراتژیک فن‌آوران در تأمین خوراک شش مجتمع پتروشیمی و تولید انحصاری اسیداستیک کشور گفت: «توقف حتی یک روزه این مجتمع می‌تواند بسیاری از صنایع شیمیایی و تولیدی کشور را با مشکل مواجه کند، از همین رو تلاش ما بر استمرار تولید و هم‌زمان توسعه پروژه‌های نوآورانه و مسئولیت‌های اجتماعی متمرکز است.»

رفیق‌دوست در پایان با قدردانی از کارکنان این شرکت که در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی بزرگ‌ترین تعمیرات اساسی واحد متانول را انجام دادند، اظهار داشت: «فن‌آوران با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و متخصص، ده سال متوالی به‌عنوان صنعت سبز کشور معرفی شده و این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.»

پتروشیمی فن‌آوران مسئولیت اجتماعی را در مسیر آموزش و توسعه پایدار متمرکز کرده است

پتروشیمی فن‌آوران مسئولیت اجتماعی را در مسیر آموزش و توسعه پایدار متمرکز کرده است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی