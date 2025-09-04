به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، در این دیدار که امروز در دفتر مرکزی فولاد خوزستان در اهواز برگزار شد، راهکارهای تقویت حمایت‌های بانکی از طرح‌های توسعه‌ای این شرکت مطرح و بررسی شد.

دکتر آیت‌اله ابراهیمی بر ضرورت تقویت همکاری‌های بانکی – صنعتی تأکید کرد و گفت: این دیدار باهدف بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این شرکت صنعتی مهم در جنوب غرب کشور برگزار شد.

وی در این دیدار شرکت فولاد خوزستان را از مشتریان ارزشمند و قدیمی بانک سپه دانست و آمادگی این بانک را برای ارائه حمایت‌های مالی و اعتباری در راستای توسعه زیرساخت‌های تولیدی این شرکت اعلام کرد.

براساس این گزارش، امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان نیز در این دیدار حضور مستمر بانک سپه را در کنار این شرکت صنعتی، «مؤثر و تأثیرگذار» خواند و گفت: بانک سپه نخستین بانک ایرانی بود که در راه‌اندازی و توسعه فولاد خوزستان نقش بی‌بدیلی ایفا کرد و این همراهی تاکنون ادامه داشته است.

شایان‌ذکر است، شرکت فولاد خوزستان با وسعت بیش از ۳.۸ کیلومترمربع در مجاورت شهر اهواز، بزرگ‌ترین تولیدکننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد میانی در ایران محسوب می‌شود. در طی ۳۴ سال گذشته، با تلاش کارکنان و متخصصان این شرکت، ظرفیت تولید فولاد خوزستان به بیش از ۳.۸ میلیون تن در سال رسیده است. براساس برنامه‌های اعلامی، ظرفیت تولید این شرکت تا افق ۱۴۰۴ در فاز چهارم توسعه به ۴ میلیون تن در سال خواهد رسید.

