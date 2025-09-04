خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در بازدید از برخی شعب شهر اهواز مطرح شد؛

تأکید مدیرعامل بانک سپه بر پیگیری دقیق درخواست‌های مشتریان تا نتیجه‌گیری نهایی

تأکید مدیرعامل بانک سپه بر پیگیری دقیق درخواست‌های مشتریان تا نتیجه‌گیری نهایی
کد خبر : 1681896
لینک کوتاه کپی شد.

آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در راستای پیگیری اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای کیفیت خدمات بانکی، در سفر به استان خوزستان و با حضور در شهر اهواز از تعدادی شعب این بانک بازدید به عمل آورد.

 به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه در این بازدید، مدیرعامل بانک سپه، ضمن قدردانی صمیمانه از تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی پرسنل در راستای ارائه خدمات به مشتریان، بر اهمیت همکاری جمعی کارکنان در عبور از شرایط اخیر تأکید کرد.

وی گفت: همکاری میان بخش‌های مختلف و روحیه معنوی و صبورانه کارکنان، از عوامل کلیدی بوده که امکان عبور بانک سپه از این دوران را فراهم کرده است. این تجربه ارزشمند باید به‌عنوان سنگ بنای ساختار آینده نهاد بانکی ما مورداستفاده قرار گیرد.

 ابراهیمی در دیدار با مشتریان حاضر در شعب، به‌منظور درک بهتر نیازها و انتظارات مردم، نظرات آنان را استماع کرد و به کارکنان تأکید کرد که پیگیری دقیق و مستمر درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه‌های بانکی تا رسیدن به نتیجه نهایی، به‌عنوان بخشی از تعهد خدماتی بانک انجام شود.

همچنین، همزمان با بازدید مدیرعامل، گروه‌هایی متشکل از مدیران ارشد بانک سپه نیز از سایر شعب شهر اهواز بازدید کردند و در جمع کارکنان حضور یافتند تا ضمن شنیدن بازخوردهای عملیاتی، زمینه‌های بهبود فرآیندها و ارتقای رضایت مشتریان را بررسی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی