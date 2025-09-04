در بازدید از برخی شعب شهر اهواز مطرح شد؛
تأکید مدیرعامل بانک سپه بر پیگیری دقیق درخواستهای مشتریان تا نتیجهگیری نهایی
آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در راستای پیگیری اجرای برنامههای توسعهای و ارتقای کیفیت خدمات بانکی، در سفر به استان خوزستان و با حضور در شهر اهواز از تعدادی شعب این بانک بازدید به عمل آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه در این بازدید، مدیرعامل بانک سپه، ضمن قدردانی صمیمانه از تلاشهای مستمر و شبانهروزی پرسنل در راستای ارائه خدمات به مشتریان، بر اهمیت همکاری جمعی کارکنان در عبور از شرایط اخیر تأکید کرد.
وی گفت: همکاری میان بخشهای مختلف و روحیه معنوی و صبورانه کارکنان، از عوامل کلیدی بوده که امکان عبور بانک سپه از این دوران را فراهم کرده است. این تجربه ارزشمند باید بهعنوان سنگ بنای ساختار آینده نهاد بانکی ما مورداستفاده قرار گیرد.
ابراهیمی در دیدار با مشتریان حاضر در شعب، بهمنظور درک بهتر نیازها و انتظارات مردم، نظرات آنان را استماع کرد و به کارکنان تأکید کرد که پیگیری دقیق و مستمر درخواستهای ثبتشده در سامانههای بانکی تا رسیدن به نتیجه نهایی، بهعنوان بخشی از تعهد خدماتی بانک انجام شود.
همچنین، همزمان با بازدید مدیرعامل، گروههایی متشکل از مدیران ارشد بانک سپه نیز از سایر شعب شهر اهواز بازدید کردند و در جمع کارکنان حضور یافتند تا ضمن شنیدن بازخوردهای عملیاتی، زمینههای بهبود فرآیندها و ارتقای رضایت مشتریان را بررسی کنند.