در دیدار مدیرعامل بانک سپه با موالیزاده صورت گرفت؛
قدردانی استاندار خوزستان از نقش بانک سپه در پیشبرد اهداف اقتصادی استان
مدیرعامل بانک سپه در ادامه سفر به استان خوزستان با دکتر سیدمحمدرضا موالیزاده استاندار این استان، دیدار و درباره فعالیتهای گسترده بانک در حمایت از تولید، اشتغال و تعهدات مالی در خوزستان گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، آیتاله ابراهیمی در این نشست، گزارشی جامع از فعالیتها و مشارکتهای کلان بانک سپه در حوزههای اقتصادی و حمایت از بخشهای مختلف این استان ارائه داد.
ابراهیمی در این دیدار گفت: بانک سپه در استان خوزستان بیشترین مشارکت را در تعهدات پرداخت وامهای ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی داشته و همواره خود را متعهد به حمایت از بخشهای تولیدی و اقتصادی میداند.
وی افزود: بانک سپه ابزارهای لازم را برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال فراهم کرده و تلاش میکند نقش پیشرو در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.
استاندار خوزستان نیز در این دیدار، بانک سپه را بانکی ریشهدار و با سابقهای درخشان و دارای بزرگترین شبکه خدمترسانی در سطح شعب کشور توصیف کرد و همکاری و نقشآفرینی آن را در پیشبرد اهداف اقتصادی استان ارزشمند دانست.
این دیدار بخشی از برنامههای سفر مدیرعامل بانک سپه به استان خوزستان است که با هدف بررسی ظرفیتهای توسعهای و تعمیق همکاریهای اقتصادی در این منطقه صنعتی و استراتژیک صورت می گیرد.