خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دوره مدیریت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک رفاه کارگران به مدت دو سال تمدید شد

دوره مدیریت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک رفاه کارگران به مدت دو سال تمدید شد
کد خبر : 1681888
لینک کوتاه کپی شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک رفاه کارگران برگزار و با تصویب مجمع، دوره مدیریت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک رفاه کارگران به مدت دو سال تمدید شد.

به گزارش ایلنا  به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این مجمع بلافاصله پس از مجمع عمومی عادی سالانه بانک برگزار شد و دکتر اسماعیل للـه‌گانی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، دکتر نجات امینی، دکتر حمیدرضا فتحی‌بیرانوند، آقای وحید خانلری و دکتر مصطفی سرگلزایی به عنوان اعضای هیئت مدیره تمدید شدند. 

دوره مدیریت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک رفاه کارگران به مدت دو سال تمدید شد

گفتنی است، این مجمع با حضور دکتر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دکتر سالاری و دکتر لطفی به ترتیب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ، نمایندگان صندوق ضمانت سپرده‌ها و فرابورس ایران برگزار شد.

دوره مدیریت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک رفاه کارگران به مدت دو سال تمدید شد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی