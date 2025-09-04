به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این جلسه که با حضور میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالاری و لطفی به ترتیب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان صندوق ضمانت سپرده‌ها و فرابورس ایران برگزار شد، از تلاش‌های مجدانه مدیرعامل، اعضا هیات مدیره، مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران در سال گذشته تقدیر و تشکر به‌عمل آمد و بر دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه‌ای در سال جاری تاکید شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی در این جلسه با بیان اینکه شرایط بانک رفاه کارگران با سایر بانک‌ها متفاوت و بر اساس ماموریت مشخصی تاسیس شده است، تصریح کرد: جامعه هدف این بانک، کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و نقش این بانک در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور بسیار تعیین‌کننده است.

میدری افزود: تعداد بازنشستگان تحت پوشش این سازمان تا پایان سال جاری به بیش از۵ میلیون نفر می‌رسد و این در حالی است که مجموع کارکنان دولت حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر است.

وی افزود: بدون شک سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات مناسب به بازنشستگان نیازمند حمایت‌های بانک رفاه کارگران است و هرگونه تاخیر در این حوزه، برای کشور عواقب به همراه دارد.

میدری خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی با چالش‌های بین‌النسلی و فراگیری دست به گریبان است و توسعه خدمات و حمایت‌های بانک رفاه کارگران از سازمان می‌تواند در رفع این چالش‌ها بسیار اثربخش باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فرایند انتصاب و ارتقاء در بانک رفاه کارگران گفت: این فرایند از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و کانون ارزیابی انجام می‌شود و فرآیند بسیار مناسبی است و ضرورت دارد این مهم به شرکت‌های تابعه بانک و صندوق های تابعه نیز تسری یابد.

سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در ابتدای این جلسه ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان این بانک، به نقش اساسی و حساس بانک رفاه کارگران در حمایت از سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد.

رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر اقدامات خود را به نحو چشم‌گیری افزایش داده که شایسته قدردانی است.

لطفی تصریح کرد: بانک رفاه کارگران همواره خدمات مناسبی به جامعه ارائه کرده و در کنار سازمان تامین اجتماعی بوده است.

اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این جلسه گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های این بانک در سال گذشته ارائه کرد.

للـه‌گانی با بیان اینکه ظرفیت‌های حمایتی بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر متحول شده است تصریح کرد: این بانک مزین به نام کارگران و متعلق به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است و علاوه بر ارائه انواع خدمات حمایتی به جامعه کارگران و بازنشستگان، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری کشور امکان و مجوز فعالیت در تمامی حوزه‌های اقتصادی را دارد.

وی به افزایش سرمایه این بانک اشاره کرد و گفت: با تلاش و تعهد تمامی مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران سرمایه ثبتی بانک به 62 همت افزایش یافت و این در حالی است که سرمایه نظارتی بانک بیش از 76 همت و از منظر کفایت سرمایه یکی از بانک‌های استاندارد کشور است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه ساختار ترازنامه بانک در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد تصریح کرد: در حال حاضر حد اعتباری و تعهداتی بانک رفاه بسیار مناسب و امکان توسعه حمایت‌های بانک از واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی کاملا فراهم است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران از انتشار اوراق گواهی سپرده خاص بانک رفاه کارگران به منظور تامین مالی واحدهای تولیدی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات اثربخش این بانک در راستای حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی نام برد گفت: این اوراق یک ابزار ابتکاری و نوین محسوب می‌شود که در مقایسه با بازار سرمایه، فرایند تامین مالی واحدهای تولیدی را تسریع می بخشد. تاکنون حدود 60 همت اوراق از سوی این بانک منتشر شده است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران قرار گرفتن در رتبه سوم 500 شرکت برتر کشور و جایگاه نخست در شبکه بانکی بر اساس رتبه‌بندی معتبر سازمان مدیریت صنعتی را از دیگر دستاوردهای این بانک در سال گذشته برشمرد و گفت: کسب این افتخار نشان از جایگاه ویژه این بانک در اقتصاد کشور دارد.

للـه‌گانی ادامه داد: بانک رفاه کارگران بانک پیشرو شبکه بانکی در حمایت از واحدهای تولیدی شناخته می‌شود و به واسطه سال‌ها حضور اثربخش در حوزه کسب و کار کشور به خوبی مسائل و چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی را می‌شناسد و برای رفع این چالش‌ها ابزارهای نوین و اختصاصی در این بانک طراحی و ارائه شده است.

در ادامه این جلسه گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی ارائه و پس از بررسی این گزارش از سوی اعضای مجمع، صورت‌های مالی منتهی به 30 اسفند ۱۴۰3 این بانک به تایید و تصویب مجمع رسید.

