مدیران خودرو
برندگان نهمین دوره قرعه کشی طرح گردونه بانک ملت مشخص شدند

با برگزاری نهمین دوره قرعه کشی طرح گردونه بانک ملت در مقطع منتهی به 6 شهریورماه 1404، برندگان جایزه تسهیلات قرض الحسنه 300 میلیون تومانی این طرح مشخص شدند.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مراسم که با حضور نمایندگان واحدهای نظارتی و برخی دیگر از واحدهای بانک برگزار شد، برندگان خوش شانس جایزه تسهیلات 300 میلیون تومانی قرض الحسنه با استفاده از سیستم گوی و گردونه و رایانه تعیین شدند.

بر اساس این گزارش، جایزه برندگان قرعه کشی طرح گردونه، امتیاز استفاده از تسهیلات قرض الحسنه، معادل 10 برابر معدل حساب ویژه طرح طی دوره معدل گیری تا سقف سه میلیارد ریال، تعیین شده است و فرد برنده می‌تواند از این تسهیلات استفاده یا امتیاز آن را به سایر افراد منتقل کند.

بر این اساس، امتیازگیری در طرح گردونه بانک ملت بدین شکل است که به هر 50 میلیون ریال حساب گردونه در بازه هفتم تا بیست و ششم هر ماه 50 امتیاز و در بازه بیست و هفتم تا  ششم ماه بعد 100 امتیاز تعلق می گیرد.

در عین حال، میزان تسهیلات قرض الحسنه برندگان طرح گردونه معادل 10 برابر میانگین حساب گردونه در بازه بیست و هفتم تا ششم ماه بعد خواهد بود.

این گزارش حاکی است، اطلاع رسانی به برندگان از طریق پیامک انجام می شود و پس از آن، پرداخت تسهیلات به صورت غیرحضوری در سامانه فرابانک امکان پذیر خواهد بود.

 

انتهای پیام/
