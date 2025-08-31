پیام تبریک مدیرعامل بانک ملت به مناسبت روز بانکداری اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام از بانکداری اسلامی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصادی و دارای نقش کلیدی و انکار ناپذیر در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: امروز همه ما در نظام بانکی کشور وظیفه داریم با اتخاذ رویکردی اخلاق مدارانه و بر پایه آموزه ها و سنت های اسلامی در مسیر ایجاد فرصت های برابر برای همگان و در راستای تحقق اهداف توسعه ای کشور گام برداریم و چهره ای گره گشا و مطابق با اخلاق و موازین اسلامی را از نظام بانکداری کشور در اذهان عمومی به تصویر بکشیم.

وی از قانون بانکداری بدون ربا به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات در مسیر بهسازی و ارتقای سلامت نظام بانکی کشور نام برد و افزود: اجرای صحیح این قانون ضمن کمک به توزیع عادلانه منابع و فرصت ها در جامعه، تحقق عدالت اقتصادی و صیانت از سرمایه های گرانبهای ملی، راه های انحراف از مسیر اصلی بانکداری حرفه ای را مسدود ساخته و به بالندگی و پویایی هرچه بیشتر بانک ها در ایفای مسوولیت های اجتماعی کمک می کند.

مدیرعامل بانک ملت با قدردانی از تمامی کارکنان خدوم نظام بانکی به ویژه کارکنان متعهد و ساعی بانک ملت در اقصی نقاط ایران اسلامی، توفیق روزافزون نظام اقتصادی کشور را از درگاه ایزد متعال خواستار شد.

